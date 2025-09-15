Incêndio atinge APAE de Jacarezinho e levanta suspeita de crime

DA REDAÇÃO/JNN - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Na tarde deste domingo (14), um incêndio de grandes proporções atingiu uma parte da área destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O fogo contido rapidamente, evitando prejuízos à estrutura da instituição, mas deixou moradores e autoridades preocupados em relação à segurança na cidade devido a outros casos recentes.

Segundo as primeiras informações, o incêndio começou no terreno da APAE, e chegou próximo à estrutura da instituição. No entanto, graças à ação rápida da equipe de apoio e do auxílio de moradores que estavam próximos, foi possível conter as chamas e evitar que o fogo causasse maiores danos. Grande parte do terreno foi atingida pelas chamas.

O caso gerou grande preocupação, tendo em vista a proporção que as chamas tomaram. De acordo com informações extraoficiais, todas as circunstâncias do ocorrido indicam ter sido um ato criminoso, representando um problema recorrente que vem sendo acompanhado e investigado pelas autoridades competentes.

Com mais esta ocorrência registrada na cidade, o assunto volta a ser reforçado, enfatizando a importância de combater práticas que colocam em risco instituições essenciais e toda a população.

As autoridades, tanto de Jacarezinho quanto de todo o Norte Pioneiro, pedem que os moradores auxiliem a combater este tipo de crime, denunciando imediatamente qualquer atitude suspeita que esteja relacionada aos incêndios criminosos, garantindo assim, mais segurança na cidade.