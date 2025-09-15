Uso da IA nas escolas acende debate sobre riscos para o desenvolvimento dos alunos

Redação - Folha Extra

EDUCAÇÃO - A chegada da Inteligência Artificial (IA) ao ambiente educacional tem transformado a rotina de escolas, professores e alunos em diferentes partes do mundo. Capaz de responder a questões complexas, produzir redações, resolver cálculos e até criar imagens e projetos completos, essa tecnologia tem despertado tanto entusiasmo quanto preocupação. Entre os especialistas em educação e psicologia, cresce o debate sobre os efeitos que o uso indiscriminado da IA pode gerar no desenvolvimento cognitivo, social e emocional de crianças e adolescentes em fase escolar.

Um dos pontos centrais da discussão está na escrita. A aprendizagem da produção textual exige prática contínua, contato com a leitura e a capacidade de organizar ideias. Quando estudantes recorrem a ferramentas de IA para redigir trabalhos, muitas vezes limitam o exercício da própria criatividade e da argumentação. Essa substituição da reflexão pelo conteúdo pronto pode comprometer habilidades de interpretação, lógica e análise crítica, fundamentais para a vida acadêmica e para a cidadania. Professores relatam que parte dos alunos demonstra crescente dificuldade em construir frases coesas e defender pontos de vista próprios, consequência direta da falta de treino no processo de escrita.

Outro aspecto destacado pelos educadores é a diminuição do esforço cognitivo. O aprendizado depende de desafios, erros e tentativas sucessivas. Ao encontrar respostas rápidas em assistentes virtuais, o estudante deixa de exercitar a paciência e a perseverança, qualidades importantes na resolução de problemas. Além disso, o excesso de confiança em soluções automáticas pode gerar dependência tecnológica, reduzindo a autonomia intelectual. A consequência é a formação de jovens menos preparados para enfrentar situações que exigem raciocínio independente e tomada de decisão.

Na área da matemática, a preocupação segue a mesma linha. Embora recursos digitais e aplicativos de IA auxiliem na compreensão de conceitos abstratos, eles também oferecem riscos. A prática manual de cálculos, indispensável para consolidar o aprendizado, acaba muitas vezes negligenciada. Pesquisadores da educação matemática apontam que a automatização precoce pode fragilizar a construção de bases sólidas, dificultando a progressão para conteúdos mais avançados no ensino médio e superior.

O impacto social da Inteligência Artificial dentro da escola também chama atenção. O espaço de convivência entre alunos e professores é considerado essencial para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, escuta e trabalho em equipe. No entanto, quando estudantes optam por utilizar a IA como principal fonte de respostas, a troca de ideias em sala de aula diminui. Esse comportamento pode reduzir o engajamento nas discussões coletivas e enfraquecer a construção de vínculos sociais, que desempenham papel determinante na formação emocional de crianças e adolescentes.

Outro ponto em análise é a influência da tecnologia sobre a criatividade. A infância e a adolescência são fases marcadas pela curiosidade e pela experimentação, períodos nos quais os estudantes devem ser incentivados a inventar, imaginar e propor soluções próprias. A utilização da IA como atalho para resolver atividades escolares pode restringir esse processo, limitando a capacidade criativa. Especialistas ressaltam que a criatividade não surge de respostas prontas, mas de questionamentos, tentativas e descobertas pessoais que a máquina não é capaz de substituir.

A dependência emocional da tecnologia também preocupa psicólogos. O uso constante da IA pode gerar ansiedade em alunos que passam a acreditar que suas produções pessoais não são suficientemente boas em comparação com as geradas por softwares. Esse sentimento de inadequação pode refletir na autoestima e prejudicar a motivação para aprender, criando um ciclo no qual a tecnologia se torna muleta para a realização das tarefas escolares.

Para além do desempenho acadêmico, os efeitos no desenvolvimento emocional e social podem se estender para a vida adulta. Crianças e adolescentes que deixam de exercitar habilidades de convivência, criatividade e esforço pessoal correm o risco de ingressar no mercado de trabalho com menos preparo para lidar com desafios reais, onde a capacidade de adaptação e a resolução de problemas são exigências cada vez mais valorizadas.

Educadores defendem que o equilíbrio no uso da Inteligência Artificial é indispensável. A tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa no processo de ensino, desde que utilizada como apoio e não como substituta das práticas pedagógicas tradicionais. A orientação dos professores, o acompanhamento das famílias e o incentivo ao uso consciente são medidas apontadas como fundamentais para evitar que a IA se transforme em um obstáculo ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes em idade escolar.