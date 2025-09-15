12°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Concessionária que administra a PR092 lança campanha de prevenção de acidentes com ciclistas

Primeira ação com abordagem dos ciclistas aconteceu em Curitiba e será estendida para outras rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
15/09/2025 às 10h57
Ilustrativa - Foto: Marcos Maluf.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A EPR Litoral Pioneiro lançou na última quinta-feira (11) o projeto Trânsito+, iniciativa que combina tecnologia e educação para reduzir acidentes e ampliar a segurança viária nas rodovias sob sua concessão. A primeira ação aconteceu no bairro Cajuru, em Curitiba, com foco nos ciclistas que utilizam as margens das estradas para se deslocar diariamente.

Durante a atividade, equipes da concessionária, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordaram ciclistas para orientações sobre comportamento seguro no trânsito e distribuíram sinalizadores luminosos. Instalados na parte traseira das bicicletas, os dispositivos projetam luzes na pista, indicando aos motoristas a distância segura em relação ao ciclista, com alcance de até 50 metros durante a noite.

De fevereiro de 2024 a setembro de 2025, foram registradas 79 ocorrências com ciclistas nas rodovias administradas pela empresa, resultando em 82 feridos e sete mortes. Os números reforçam a necessidade de medidas preventivas para diminuir os índices de acidentes. A proposta é levar o projeto a outros trechos com maior circulação de ciclistas, em articulação com órgãos de segurança viária, comunidades locais e entidades de conscientização no trânsito.

Os participantes receberam orientações práticas de segurança, como a recomendação de utilizar ciclovias sempre que disponíveis. Na ausência delas, a indicação é trafegar pelo acostamento, no mesmo sentido da via, utilizando roupas chamativas ou refletivas. Também foi reforçada a importância do uso de passarelas, com a bicicleta empurrada, e de faixas exclusivas em viadutos e trincheiras. Aos motoristas, a orientação foi redobrar a atenção ao avistar ciclistas ou pedestres e manter distância segura durante a ultrapassagem.

O Trânsito+ é um projeto itinerante que contempla ações de segurança viária voltadas a todos os usuários das estradas. Um caminhão 100% elétrico, equipado com tecnologias inovadoras, percorrerá os 605 quilômetros de rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, oferecendo atividades educativas e de saúde. Entre os destaques estão o uso de câmeras térmicas para monitorar sistemas de freio de caminhões e simulações em realidade virtual e aumentada voltadas a motoristas profissionais.

A iniciativa está baseada nos pilares de Segurança, Educação e Sustentabilidade e integra o contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que prevê investimentos em tecnologia para melhorar a segurança no trânsito.

