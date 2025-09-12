12°C 26°C

Produtora rural transforma sonho em realidade com certificação inédita em Wenceslau Braz

Mônica Cristina de Matos foi a primeira produtora da cidade a conquistar o Selo SIM, um marco histórico conquistado com muita dedicação e esforço

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/09/2025 às 17h29
Mônica Cristina de Matos, a primeira produtora de Wenceslau Braz a conquistar o Selo SIM. Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Esta sexta-feira (12) representou um marco histórico para a cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Mônica Cristina de Matos, proprietária da Granja Monte Belo, foi a primeira produtora da cidade a conquistar o Selo de Serviço de Inspeção Municipal (SIM), um certificado emitido pelos municípios para garantir qualidade e segurança de produtos de origem animal produzidos na cidade, permitindo a comercialização dentro do município.

A conquista foi resultado de quatro anos de dedicação, esforço e muito trabalho da produtora, que possuí uma granja de galinhas no bairro Ribeirão Novo, uma área rural da cidade. Mônica participou de uma entrevista com a reportagem da Folha, onde contou sobre toda a sua trajetória no ramo até ser a primeira produtora do município a conquistar o Selo.

Mônica é natural de Arapoti, e trabalhou por muitos anos como CLT em uma fábrica de costura de Wenceslau Braz. Há alguns anos atrás, ela começou a trabalhar no ramo da avicultura, na área dedicada à criação de galinhas para a produção de ovos. Em seus tempos livres, ela cuidava dos animais, se dedicava ao setor e depois voltava à sua rotina na fábrica.

“Era sempre assim. Antes das 07h00, no horário do almoço e depois das 18h00 eu estava lá, cuidando e mexendo com isso”, contou a produtora. Foi assim por quase quatro anos, ela dedicando parte de seu tempo na granja e a outra parte na fábrica, mas desde o início Mônica buscou informações e desejava alcançar o Selo SIM, para poder se dedicar ainda mais na área. “Já no começo eu encontrei um monte de obstáculos, mas segui em frente com esse sonho”, enfatizou.

“Oito meses atrás foi quando eu tomei a decisão. Vi que tinha potencial para conquistar o Selo e decidi me dedicar apenas na avicultura. E agora estamos aqui, consegui o Selo, sou a primeira produtora da cidade a alcançar esta conquista e com planos grandiosos pela frente”, contou em entrevista.

Agora, o objetivo de Mônica é outro, já que conseguiu alcançar seu primeiro objetivo. “Agora é aumentar nossas produções, conseguir mais mercados e continuar seguindo em frente”, contou a produtora.

Depois do Selo SIM, Mônica agora busca o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF), um sistema de selo e certificação concedido a municípios e estabelecimentos agroindustriais para atestar que cumprem os padrões sanitários exigidos, permitindo a venda dos produtos em todo o estado.

Contudo, a vitória de Mônica não foi uma conquista apenas para ela. O Selo, entregue oficialmente pelo prefeito Luiz Carlos Vidal, o Polaco, é uma conquista histórica para a cidade, que era a única da região sem nenhum produtor de origem animal com o certificado.

“Para nós é uma honra estarmos entregando esta conquista de muito tempo, esforço e dedicação da Mônica, que agora poderá trabalhar com qualidade, legalizada e ampliando suas demandas na cidade”, enfatizou o prefeito durante a entrega.

Em conversa com a reportagem, o vice-prefeito Paulo Henrique Lima, o Rick, afirmou que a conquista de Mônica serviu como um incentivo para outros produtores da cidade, que já estão atrás de apoio para alcançar o Selo. “Depois que ela conseguiu, diversos produtores já nos procuraram demonstrando interesse em conseguir o Selo, então é algo que pode ajudar muito a economia local”, afirmou o vice-prefeito.

Mônica ainda agradeceu o apoio que recebeu da prefeitura para conseguir o Selo SIM, afirmando ter sido de grande importância para esta conquista e para chegar ao SUSAF. “Estamos recebendo um apoio enorme da prefeitura, e eu creio que com esse apoio, com nossa dedicação e empenho, até o final do ano vamos conquistar esse novo selo também”, destacou.

