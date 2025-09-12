UENP marcará presença no maior evento científico do Paraná com projetos do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) estará presente na quinta edição da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, o Paraná Faz Ciência 2025, realizado entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, em Guarapuava. O evento, que tem o propósito de popularizar e fortalecer a cultura de Ciência e Tecnologia no estado, também integra a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Para representar a UENP no Paraná Faz Ciência, foram selecionados 12 trabalhos interativos, nas diversas áreas do conhecimento. Do Campus Cornélio Procópio, se apresentam os projetos “Criando pontes para uma educação antirracista: formação continuada para educadores”, “Programa de Extensão: Educação Fiscal e Cidadania na UENP”, e “Exposição didática dos materiais do projeto Solo na Escola UENP”.

Do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, estarão presentes os trabalhos “Estratégias para prevenção e combate à dengue com uso de drones”, “Rotulando a verdade: informação que transforma”, “Assessoramento e capacitação na produção do leite, controle de qualidade, fabricação e registros de seus derivados lácteos artesanais produzidos em regime de agricultura familiar na região Norte Pioneira do Paraná”, “Gambá em ação: conscientizando para conservar” e “Sentir para humanizar: arte, emoção e ciência no cuidado”.

O evento receberá os seguintes projetos do Campus Jacarezinho: “Expansão e fortalecimento das ações de promoção, prevenção e indicação de tratamento na saúde bucal em Jacarezinho e região”, “Atividades de prevenção às queilites actínicas e ao câncer de lábio na população do Norte do Paraná”, “Acessibilidade e tecnologia na confecção de órteses de baixo custo e em impressão 3D no município de Jacarezinho” e “Sorriso em foco: saúde bucal e autoestima para todas as idades”.

Além do estande de projetos, o Paraná Faz Ciência também traz um espaço dedicado aos museus das Universidades Estaduais, onde o Museu de Arte e Cultura do Norte do Paraná levará uma adaptação da exposição da exposição “Minha terra, que delícia! Quantos carnavais…” além de peças representativas dos acervos “Quincaju” e “Joãozinho Caldeira: o Poeta do Barro”. Além disso, o Centro de Documentação Histórica da UENP também apresentará parte do seu acervo.

A participação da UENP no Paraná Faz Ciência é coordenada pelas Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (PROEC), de Graduação (PROGRAD) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPG). Neste ano, o evento traz o tema “Ciência, Tecnologia, Inovação na Ação contra a Mudança Global do Clima” e é organizado pelas Secretarias de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA) e pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).