Policiais encontram cadáver em rio na zona rural de Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Na tarde desta quinta-feira (11), uma cena chocou moradores de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Um homem foi encontrado morto em um rio da cidade, com aparência de estar morto há vários dias.

O caso foi repassado pela Polícia Civil da cidade, que encontrou o homem sem vida no bairro Ouro Grande, mas especificamente em um rio da Estrada do Laranjal. Ao encontrar o corpo, os policiais acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, para retirá-lo da água.

Segundo informações extraoficiais enviadas à reportagem da Folha, o corpo já estava inchado, o que leva à conclusão de que o homem estava morto há vários dias. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o homem tem 35 anos, mas não foi identificado até o momento.

De acordo com a análise preliminar, não foram encontrados sinais visíveis de violência. No entanto, a causa da morte só será confirmada após a emissão do laudo oficial pelo Instituto Médico-Legal (IML), para onde o corpo foi encaminhado.

O caso deve ser investigado.