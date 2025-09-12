12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Policiais encontram cadáver em rio na zona rural de Jacarezinho

Corpo foi encontrado no bairro Ouro Grande na tarde desta quinta-feira (11); informações extraoficiais apontam que o homem morreu há vários dias

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/09/2025 às 11h12
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Na tarde desta quinta-feira (11), uma cena chocou moradores de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Um homem foi encontrado morto em um rio da cidade, com aparência de estar morto há vários dias.

O caso foi repassado pela Polícia Civil da cidade, que encontrou o homem sem vida no bairro Ouro Grande, mas especificamente em um rio da Estrada do Laranjal. Ao encontrar o corpo, os policiais acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, para retirá-lo da água.

Segundo informações extraoficiais enviadas à reportagem da Folha, o corpo já estava inchado, o que leva à conclusão de que o homem estava morto há vários dias. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o homem tem 35 anos, mas não foi identificado até o momento.

De acordo com a análise preliminar, não foram encontrados sinais visíveis de violência. No entanto, a causa da morte só será confirmada após a emissão do laudo oficial pelo Instituto Médico-Legal (IML), para onde o corpo foi encaminhado.

O caso deve ser investigado.

