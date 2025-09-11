GIRO PARANÁ

Corredor Bioceânico

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, destacou em Curitiba a importância do Corredor Bioceânico, projeto que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico, beneficiando diretamente o Paraná. Ao lado do governador Ratinho Júnior, ressaltou que a rota reduzirá custos e ampliará mercados internacionais. Empresários paranaenses do agro, logística e cooperativismo participaram do encontro. A obra é vista como estratégica para impulsionar a integração regional.

Cooperação econômica

O governador Ratinho Júnior recebeu nesta semana, em Curitiba, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, para reforçar a cooperação econômica entre os dois países. Apenas nos sete primeiros meses de 2025, o Paraná exportou US$ 361 milhões ao Paraguai, alta de 5% em relação a 2024. O país é o quinto maior parceiro comercial do estado. A expectativa é que os negócios ultrapassem US$ 1 bilhão ainda neste ano.

Safra perdida

O governo federal autorizou, pela MP 1.314/2025, a criação de linhas de crédito especiais para produtores rurais com perdas em duas ou mais safras desde 2020. A medida, fruto da atuação do Sistema FAEP, CNA e IPA, permite o uso de superávit financeiro de instituições para viabilizar os recursos via BNDES. Os financiamentos terão juros reduzidos, limites de até R$ 3 milhões e prazo de pagamento em 9 anos, com 1 ano de carência.

Ponte de Guaratuba

A nova Ponte de Guaratuba chegou a 73% de execução em agosto, conforme o DER-PR. As obras seguem em ritmo acelerado, com conclusão prevista para abril de 2026. O projeto já tem parte do trecho estaiado e pré-moldado finalizados. O investimento total é de quase R$ 400 milhões.

Melhor educação

O secretário estadual Luizão Goulart (Solidariedade), titular da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, destacou as entregas de Chromebooks em escolas dos Núcleos Metropolitanos Norte, Sul e de Curitiba. “O recurso foi destinado no período em que estava como deputado federal e hoje garante mais qualidade e estrutura aos estudantes. Luizão ressaltou o empenho da Secretaria de Estado da Educação em assegurar que o Paraná siga com a melhor educação do Brasil.

Saúde do Viajante

O Portal da Saúde do Viajante agora conta com um chat de teleorientação para turistas. O serviço informa vacinas exigidas, surtos ativos e medidas preventivas em viagens nacionais e internacionais. O atendimento é feito por profissionais da Sesa com base em dados de órgãos oficiais. Acesse em: www.saude.pr.gov.br/viajante.

Seminário

De 15 a 19 de setembro, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza o Seminário Saúde Mental e Políticas Públicas para a Saúde. O evento reúne especialistas, autoridades e a ministra Anielle Franco para debater a saúde mental de trabalhadores, mulheres, juventude e educação. A programação inclui painéis, debates e certificação aos participantes.

Asfalto Novo, Vida Nova

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) afirmou em Carlópolis que todas as ruas urbanas das 42 cidades do Norte Pioneiro serão pavimentadas pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova, lançado pelo governador Ratinho Júnior em parceria com a Assembleia. O projeto prevê asfalto, meio-fio, drenagem, calçadas e iluminação em LED.

Vagas de emprego

O Paraná abriu a semana com 22.807 vagas de emprego nas Agências do Trabalhador As maiores ofertas estão em Cascavel, Campo Mourão, Londrina, Foz do Iguaçu e Pato Branco. Alimentador de linha de produção lidera com 5.805 postos. No acumulado de 2025, o estado soma 102,3 mil novas contratações.

Transição energética

A Hydro, multinacional norueguesa do setor de alumínio, atua no Brasil com forte presença no Pará, onde mantém uma das maiores operações do país. A empresa vem demonstrando que a transição energética pode ser também um processo social, ao investir em energias renováveis e em projetos que fortalecem comunidades locais. As iniciativas apoiam o empreendedorismo, a educação e a geração de renda, conectando inovação tecnológica com inclusão social.

Transição energética II

O impacto dessas ações pode ser visto em histórias como a da marca Chocolates Vovó Bel e da associação Naturart, que transformam saberes locais em negócios sustentáveis. Apoiado pelo Fundo Hydro, o programa já destinou milhões de reais a projetos comunitários e prevê R$ 100 milhões em dez anos. A estratégia reforça que sustentabilidade vai além do meio ambiente: significa também justiça social e protagonismo para mulheres e jovens da Amazônia.