Jacaré vira atração em Jacarezinho, conquista fama de “morador ilustre” e ganha até nome

JACAREZINHO - Um morador “inesperado” está roubando a cena e despertando a curiosidade de quem passa pela Vila Rosa, em Jacarezinho. Trata-se de um jacaré que resolveu adotar a lagoa de uma propriedade, bem ao lado do campo de futebol do Jardim América, como seu lar. O animal, que já vive por lá há algum tempo, ganhou até nome: Onildo.

Nas últimas semanas, a presença do réptil virou assunto nas rodas de conversa da cidade e, claro, também nas redes sociais, onde vídeos e fotos rapidamente viralizaram. A cada clique, Onildo se firma como uma verdadeira celebridade local – daqueles que todo mundo quer conhecer, mas sem chegar muito perto.

E a fama do bicho só cresce. Crianças, jovens e até adultos aproveitam qualquer oportunidade para tentar flagrar o animal tomando sol à beira da lagoa ou nadando tranquilamente. Muitos até brincam dizendo que o jacaré é uma homenagem viva à própria cidade – afinal, Jacarezinho agora tem um jacaré famoso para chamar de seu.

O NOME DE ONILDO

Antes do “nome” do animal ser divulgado, uma moradora já havia contado nas redes sociais que sua irmãzinha tinha dado o nome de Onildo para ele e que na escola ela dizia ser dona do bichano. “Segundo minha irmã, chama jacaré Onildo e na escola ela fala que é dela”, disse a moradora em uma publicação da página Bora Ver.

As reações foram as mais diversas. “Cada um com seu pet kkk”, respondeu uma outra moradora. Quando o nome dele foi “oficialmente” confirmado, uma terceira pessoa riu. “Acabei de ver em outra postagem que o nome dele é oficialmente Onildo. Parabéns para sua irmãzinha “, disse.

PREOCUPAÇÃO

Apesar da euforia, o aparecimento de Onildo também acende um sinal de alerta. O campo de futebol que fica próximo à lagoa é ponto de encontro da criançada, que joga bola diariamente no local. A preocupação é justamente garantir a segurança de todos, sem colocar o animal em risco.

“Só tenho medo de alguma criança ir ali pescar e ser atacado por ele e acontecer uma tragédia.. tá muito perto da rua esta lagoa”, disse uma moradora, preocupada com a segurança das crianças. Outra, mesmo preocupada, comentou de forma brincalhona. “Que Deus proteja para que, ninguém vire alimento dele, e ele tbm não vire mistura na mesa de ninguém”, disse.

ALERTA PARA OS MORADORES

Embora o assunto tenha sido a pauta da semana, arrancado gargalhadas e despertado a curiosidade dos moradores, as autoridades reforçam a importância de manter a distância do animal, e não tentar nenhum tipo de contato com o jacaré.

Regras simples, mas essenciais, estão sendo repetidas:

Não se aproximar do animal.

do animal. Nunca oferecer alimentos .

. Manter distância segura , tirando fotos apenas de longe.

, tirando fotos apenas de longe. Jamais ultrapassar a cerca da propriedade.

Essas medidas garantem não só a integridade de quem circula pela região, mas também o bem-estar do próprio Onildo, que encontrou na lagoa o espaço ideal para viver.

CELEBRIDADE

Enquanto uns encaram a presença do jacaré com receio, outros demonstram empatia e até orgulho. “É o mascote da cidade!”, disse um morador. Outra disse que o nome dele deveria ser “Massafera”, por estar tão famoso na cidade. Outros já pensam em arrumar mais um para representar a cidade. “Agora tinha que achar um parceiro para ele”.

A verdade é que Onildo virou parte da rotina local e, de certa forma, trouxe mais vida e história para contar em Jacarezinho. O desafio agora é equilibrar a curiosidade com a responsabilidade. Afinal, todo morador ilustre merece ser respeitado — ainda mais quando tem dentes afiados e gosta de nadar em silêncio.

Seja de longe, seja pelas redes sociais, Onildo continua reinando como atração número um do Jardim América. E pelo jeito, o jacaré mais famoso da cidade não pretende se mudar tão cedo.