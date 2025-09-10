Norte Pioneiro recebe em outubro Feira Internacional de Cafés Especiais

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - O Centro de Eventos de Jacarezinho será o palco da 18ª edição da Ficafé – Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná – e da 4ª Feira Sabores do Norte Pioneiro, programadas para acontecer entre os dias 21 e 23 de outubro. Os encontros vão reunir tradição, inovação e a diversidade da produção agroindustrial regional, consolidando o município como referência no setor.

A Ficafé, criada em 2008, é considerada a principal vitrine dos cafés especiais certificados do Paraná. O evento movimenta milhões em negócios e conecta produtores locais a compradores de diferentes regiões do Brasil e também do exterior. Já a Feira Sabores, lançada em 2022, dá visibilidade a outros segmentos do agronegócio do Norte Pioneiro, com a exposição de frutas, queijos, geleias, sucos, legumes e hortaliças, valorizando a produção agroindustrial e a qualidade dos alimentos paranaenses.

A programação inclui palestras, workshops, oficinas e minicursos voltados para cafeicultura, inovação tecnológica, fruticultura, avicultura, apicultura, cultivo de orgânicos e diversificação da produção. Também haverá atividades especiais voltadas a consumidores apaixonados por café, como oficinas de torra e métodos de preparo. Durante os três dias de feira, o público poderá acompanhar demonstrações de maquinários, insumos e equipamentos de última geração, além de degustar cafés premiados e produtos certificados que aliam tradição e sustentabilidade.

Um dos pontos de destaque será o Concurso de Qualidade de Cafés “Sabores do Norte Pioneiro do Paraná”, que chega à sua 13ª edição em 2025. A disputa seleciona os melhores microlotes da safra 2024/2025 e atrai cafeterias, microtorrefações e grandes exportadoras. Os lotes finalistas participarão de leilão presencial e virtual, considerado uma das principais portas de entrada dos cafés do Norte Pioneiro no mercado premium.

As feiras são organizadas pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), IDR-Paraná, Governo do Estado e Selo Norte Pioneiro.