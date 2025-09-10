11°C 30°C
Lutadores de Wenceslau Braz vão disputar a final do Campeonato Brasileiro de Karatê

Felipe Gabriel mira a medalha de ouro, e Pauline Budel se prepara para sua primeira participação na final da competição

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/09/2025 às 14h41
Pauline Budel e Felipe Gabriel vão representar a cidade e a Seleção Paranaense na competição. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Os atletas Felipe Gabriel Carriel, mais conhecido como Felipão, e Pauline Budel dos Santos, vão representar a cidade de Wenceslau Braz e a Seleção Paranaense de Karatê Interestilos (FEKIP) na final do Campeonato Brasileiro de Karatê. A competição começa nesta quinta-feira (11), e termina no domingo (14), na cidade de São Paulo.

O Ginásio de Esportes Geraldo José de Almeida, localizado no complexo do Ibirapuera, será o grande palco da competição, que reunirá mais de quatro mil competidores de todas as regiões do país, disputando nas categorias individuais e de revezamento por equipes, em busca do título de campeão nacional.

Felipe conquistou o terceiro lugar em 2024

 

Felipe Gabriel, ou Felipão, como é conhecido, já conhece o caminho da competição, e no ano passado, conquistou o terceiro lugar nas duas modalidades – kata e Kumite. Para ele, a experiência é algo que o tem ajudado em outras competições. Em seu histórico, Felipão traz títulos como o vice-campeão do Open das América, e o atual título de Campeão Paranaense, além de inúmeras outras medalhas.

“Já fui duas vezes bronze no brasileiro, e venci diversas competições, mas agora chegou a hora de buscar a tão sonhada medalha de ouro e trazer o título de Campeão Brasileiro para a casa”, enfatizou Felipe em entrevista com a reportagem da Folha. Para ele, os ensinamentos do Sensei Jussé de Oliveira, seu professor, são responsáveis por trazer seus títulos.

“Agradeço muito ao Sensei, porque sem o trabalho e o esforço que ele tem para nos ensinar, nada disso seria possível”, destacou.

Enquanto Felipe já conhece o gosto de subir no pódio do Brasileiro, Pauline Budel, de apenas 11 anos de idade, está fazendo sua estreia na competição, mas a determinação da jovem já garantiu títulos memoráveis, como o título de atual Campeã Paranaense e Campeã Internacional.

À Folha, Pauline disse estar emocionada com a oportunidade, e que representará a cidade com orgulho. “Está sendo muito emocionante pra mim ir a esse campeonato,poder representar minha cidade será um orgulho”, afirmou.

Pauline foi campeã do Internacional. Foto: Divulgação

 

Para o Sensei Jussé, a expectativa é grande, tendo em vista o histórico brilhante dos dois atletas durante o ano. “A expectativa é muito grande. Eles são os atuais campeões do Paranaense, em suas respectivas categorias, e os dois vêm de um histórico com muitas medalhas, então nossa expectativa é alta”, destacou. “Agora é buscar o título do Nacional”, concluiu o Sensei.

