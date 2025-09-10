Prefeitos da região vão a Brasília em busca de soluções para amenizar os efeitos do tarifaço

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Nesta terça-feira (09), uma importante mobilização em defesa dos Campos Gerais levou prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) a Brasília. Eles participaram de uma reunião com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em busca de medidas e soluções para amenizar os impactos da nova tarifa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O setor madeireiro, uma das principais bases da economia dos Campos Gerais, vem sendo fortemente impactado pela tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Desde o anúncio, a região acumula prejuízos, com demissões, férias coletivas e queda na arrecadação. Em Jaguariaíva, por exemplo, a empresa BrasPine já desligou 200 funcionários, refletindo a gravidade da crise no setor. Em outras cidades da região o cenário se repete, gerando preocupações entre os moradores.

Frente a todas estas demandas, os prefeitos da AMCG agendaram a reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afim de buscar medidas estratégicas e soluções rápidas para amenizar os impactos negativos do tarifaço. “Foi uma reunião muito proveitosa. Colocamos em pauta as nossas reivindicações como prefeitos, e também as dos empresários do setor madeireiro da região”, afirmou o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda.

Juca contou que, durante a reunião, os prefeitos solicitaram diversas medidas do Governo Federal, afim de evitar mais prejuízos, tanto para os municípios quanto para os moradores. “Solicitamos medidas do Governo Federal, principalmente para garantir o custeio dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social, para que essa redução de receita não afete diretamente a população”, disse o prefeito.

A presidente da AMCG, e prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, destacou que o encontro mostrou a força da mobilização regional, onde os prefeitos tiveram a oportunidade de detalhar ao vice-presidente a realidade de cada município. “Pudemos expor nossa realidade atual e ouvir as ações já em andamento para amenizar os impactos. Saímos fortalecidos e esperançosos de que medidas concretas possam proteger empregos e assegurar os serviços essenciais nas nossas cidades”, afirmou.

O prefeito de Arapoti, Irani José Barros, também participou da reunião e destacou que a economia do município é sustentada principalmente pelas empresas locais, ficando vulnerável aos efeitos negativos das tarifas. “O desempenho das empresas impacta diretamente na arrecadação de tributos como o ICMS, que é fundamental para a manutenção dos serviços públicos”, afirmou.

Em resposta às demandas apresentadas pelos representantes de cada cidade da região, o vice-presidente afirmou que o Governo está atuando em diversas frentes para reduzir os efeitos da medida. Segundo ele, o trabalho está sendo árduo para encontrar as melhores soluções e estratégias para reverter o cenário atual.

“Estamos trabalhando 24 horas por dia para excluir mais setores da taxação de 50% e ampliar a seção 232, também focando em segmentos que dependem mais da exportação. O presidente Lula nos deu ordem expressa: diálogo e negociação”, afirmou Geraldo Alckmin.

Alckmin também apresentou medidas já em andamento. Segundo ele, há uma medida provisória em análise no Congresso prevendo a dilação no pagamento de impostos e a abertura de um crédito de R$ 40 bilhões, com fundo garantidor e juros de 7,5% ao ano — podendo ser menores para capital de giro e investimentos. “Além disso, prefeituras e governos estaduais podem ajudar comprando alimentos e prestigiando produtores afetados pela exportação. Acolhi as ótimas sugestões apresentadas e agradeço a todos os presentes”, afirmou.

Representando a AMCG, marcaram presença os seguintes gestores municipais: Juca Sloboda (Jaguariaíva), Irani Barros (Arapoti), Gerson Nunes (Sengés), Henrique Carneiro (Piraí do Sul), Zélio Bittencourt (Ventania), Elisangela Pedroso (Carambeí), Dayane Sovinski (Imbaú), Mario Cezar (São João do Triunfo), Elizabeth Schmidt (Ponta Grossa) e Rita Araújo (Telêmaco Borba). Também participaram os deputados federais Beto Richa e Aliel Machado.