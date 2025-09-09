12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Adolescente que lutava pela vida na UTI morre em Santo Antônio da Platina

Anna Lívia tinha 17 anos e estava internada no Hospital Regional após sentir uma febre alta

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 19h37
Adolescente que lutava pela vida na UTI morre em Santo Antônio da Platina
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A morte da adolescente Anna Lívia, de 17 anos, que estava internada no Hospital Regional de Santo Antônio da Platina comoveu moradores da região do Norte Pioneiro. A jovem estava lutando pela vida há alguns dias e a morte foi confirmada pela família nesta terça-feira (09).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Em entrevista a reportagem da Folha, a mãe da adolescente contou que sua filha passou mal de repente com uma febre alta e foi levada para o hospital onde acabou sendo encaminhada para o internamento. O contato foi feito na última sexta-feira (04) e, segundo a mãe, a família só foi informada que a jovem teve sepse pulmonar, uma infecção no pulmão, e estava sendo tratada com antibióticos.

A situação da jovem gerou uma corrente de solidariedade onde moradores do município, familiares e amigos se uniram em orações pela melhora de Anna Lívia, inclusive, com orações realizadas no hospital onde a jovem estava internada.

Apesar dos esforços e da fé, infelizmente Anna Lívia não resistiu e veio a óbito na tarde desta terça-feira. A informação foi confirmada pela mãe da adolescente em um post. “Agradeço a cada um que orou e clamou pela vida da minha menina. Hoje ela descansou da dor. Ela estava lutando, mas estava cansada e descansou nos braços do pai. Sempre será a minha menina. Eu te amo com toda minha força, você é meu orgulho”, disse a mãe.

Até o fechamento desta matéria não foram divulgadas informações sobre local do velório e sepultamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Concessionária apresenta projeto de duplicação da BR-153 no Norte Pioneiro

Plano de obras que serão realizadas no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho foi apresentado aos prefeitos dos municípios

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 9 horas

Idoso fica ferido após caminhonete sair da pista e atingir árvore

Acidente aconteceu na rodovia BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

 André Guilherme de Almeida, servidor público que vai lançar seu primeiro livro neste sábado (06). Foto: Divulgação
TALENTO NATURAL Há 4 dias

Servidor público de Santo Antônio da Platina vai lançar seu primeiro livro

André Guilherme de Almeida é autor do livro de poemas ‘Já não suponho girassóis em dias ensolarados’, obra que reúne reflexões sobre a vida, memórias afetivas e críticas sociais

 Moradores se reuniram no Hospital Regional para orar por Anna Lívia. Foto: Divulgação
FÉ E UNIÃO Há 4 dias

Moradores se unem em oração pela vida de jovem que está na UTI

Anna Lívia, de 17 anos, está internada em Santo Antônio da Platina, com problemas no pulmão

 Foto: Ilustrativa - Cesar Lopes/PMPA
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Município da região está entre os que mais criaram empregos no mês de julho

Santo Antônio da Platina aparece no TOP20 das cidades que mais geraram vagas no mercado de trabalho no mês passado

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados