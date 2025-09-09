Adolescente que lutava pela vida na UTI morre em Santo Antônio da Platina

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A morte da adolescente Anna Lívia, de 17 anos, que estava internada no Hospital Regional de Santo Antônio da Platina comoveu moradores da região do Norte Pioneiro. A jovem estava lutando pela vida há alguns dias e a morte foi confirmada pela família nesta terça-feira (09).

Em entrevista a reportagem da Folha, a mãe da adolescente contou que sua filha passou mal de repente com uma febre alta e foi levada para o hospital onde acabou sendo encaminhada para o internamento. O contato foi feito na última sexta-feira (04) e, segundo a mãe, a família só foi informada que a jovem teve sepse pulmonar, uma infecção no pulmão, e estava sendo tratada com antibióticos.

A situação da jovem gerou uma corrente de solidariedade onde moradores do município, familiares e amigos se uniram em orações pela melhora de Anna Lívia, inclusive, com orações realizadas no hospital onde a jovem estava internada.

Apesar dos esforços e da fé, infelizmente Anna Lívia não resistiu e veio a óbito na tarde desta terça-feira. A informação foi confirmada pela mãe da adolescente em um post. “Agradeço a cada um que orou e clamou pela vida da minha menina. Hoje ela descansou da dor. Ela estava lutando, mas estava cansada e descansou nos braços do pai. Sempre será a minha menina. Eu te amo com toda minha força, você é meu orgulho”, disse a mãe.

Até o fechamento desta matéria não foram divulgadas informações sobre local do velório e sepultamento.