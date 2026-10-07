Radialista é encontrado com mais de sete facadas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O radialista Fábio Lara, de 47 anos foi encontrado em estado grave após ter sido esfaqueado ao menos sete vezes na noite desta terça-feira (06) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime e nem sobre o suspeito que o cometeu.

A ocorrência foi atendida inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, após Fábio ter sido encontrado com ferimentos graves na frente de sua casa, na rua Silvinia de Oliveira Santos. Conforme o registro, ele foi socorrido com várias perfurações, e ao menos sete teriam sido identificadas na região dorsal – entre o pescoço e a cintura, na altura das costelas.

Ele foi encaminhado para atendimento médico em estado grave, e até o momento não foram divulgadas novas informações sobre seu estado de saúde.

Até o momento desta publicação, não há informações sobre a causa do crime, nem sobre o suspeito que cometeu. A Polícia Militar registrou o caso, e a reportagem da Folha aguarda novas informações para atualizar a notícia.

A identidade da vítima foi confirmada pelo Portal Tá no Site.