Campos Gerais recebe Festival Primavera com balonismo, gastronomia e muita diversão

Com entrada gratuita, do dia 12 a 14 de setembro o Castrolanda Expo Center, em Castro, vai receber uma série de atrações dentro do festival, como a Copa Viaje Paraná de Balonismo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
09/09/2025 às 17h34
Festival será realizado na Castrolanda Expo Center, em Castro. Foto: Divulgação Festival de Primavera

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Além do Verão Maior, o Paraná ganha agora um outro grande evento sazonal com diversas atrações para toda a família. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, promove dos dias 12 a 14 de setembro o primeiro Festival da Primavera, que reunirá nos Campos Gerais uma programação diversificada e gratuita com atividades culturais e educacionais, shows musicais, gastronomia, comercialização de produtos regionais paranaenses e o maior encontro de balonismo da história do Estado.

Realizado na Castrolanda Expo Center, em Castro, nos Campos Gerais, o Festival terá como atrações principais balões com voos cativos (o balão fica preso ao solo por cordas de segurança, subindo e descendo de forma limitada para oferecer uma vista panorâmica e a sensação de voar) e balões instagramáveis durante todo o evento. Também haverá um Night Glow Show (show de luzes com balões) e a Copa Paranaense de Balonismo – etapa Castro, com competições em sete categorias.

“Os três dias de evento fortalecem o turismo do Paraná e, especialmente, dos Campos Gerais. São atrações únicas que captam visitantes, movimentam o comércio e aquecem a economia”, ressalta o secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos.

O Festival da Primavera dos Campos Gerais tem início às 16 horas do dia 12. No sábado e domingo (13 e 14), durante todo o dia, o público pode se divertir dentro de balões instagramáveis e interativos, inflados com ar frio.

O evento contará com um grande festival gastronômico promovido pela seção paranaense da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), parceira do evento. Serão 12 operações gastronômicas, entre alimentos e bebidas.

“Estaremos levando os nossos principais restaurantes associados, para garantir uma segurança alimentar e um bom atendimento a todos. Além das opções convencionais, daremos um destaque a pratos típicos paranaenses, como, tortas holandesas, barreado, entrevero de pinhão, carne de onça e muitos outros”, afirma Luciano Bartolomeu, diretor executivo da Abrasel-PR.

A música também tomará conta do centro de exposições durante os três dias, com apresentações de grupos de samba e pagode, duplas sertanejas, além de grupos de dança folclórica.

O evento contará ainda com exposições das Forças de Segurança. Representantes das polícias Civil, Militar, Científica e Penal, além do Corpo de Bombeiros, irão apresentar equipamentos e veículos históricos das instituições. O público também poderá participar de atividades recreativas, receber orientações e prestigiar a apresentação musical da Banda da Polícia Militar do Paraná.

Os balões que serão expostos na Castrolanda Expo Center durante o Festival da Primavera fazem parte da Copa Paranaense de Balonismo. Com 50 balões, este é o segundo maior campeonato de balonismo do Brasil (em número de balões), atrás apenas da Copa realizada em Torres (RS), e o maior da história do Paraná.

“É um evento de grande promoção do turismo pois Castro e região vão receber visitantes e participantes de diversos estados brasileiros. Isso nos coloca numa posição de destaque nacional e conseguimos mostrar todo o potencial turístico dos Campos Gerais”, destaca o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Em âmbito estadual, a Federação Paranaense de Balonismo tem como função garantir a segurança de atividades envolvendo a prática do esporte com balões. Após reunião realizada em junho com a Secretaria do Turismo (Setu-PR), ficou definido que todo e qualquer balão com atividade no Paraná é obrigado a passar pela vistoria da Federação para receber a carta de autorização de uso de aeronave.

Além disso, é fiscalizado se o promotor do evento e o piloto estão seguindo todas as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sendo negada a autorização para os voos com falta de documentos, tanto para voos livres quanto para voos cativos. Os eventos de um município só podem ser realizados com a chancela da Federação.

Entre os documentos exigidos para a expedição da Carta de Habilitação Técnica estão o NOTAM, Certificado de Verificação de Aerovisibilidade, Certificado de Seguro Aeronáutico, Piloto de Balão Livre (PBL) devidamente habilitado, matrícula da aeronave no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), Certificado Médico Aeronáutico e vistoria em dia.  O evento contará também com a presença do Corpo de Bombeiros do Paraná.

“Em 2019 montamos a Federação com intuito de aprimorar a atividade e ter um controle em relação à segurança da prática. Já realizamos três campeonatos paranaenses e outros eventos menores, todos com 100% de eficiência. Somos bem criteriosos na escolha dos pilotos e condutores, além disso, toda a infraestrutura e logística para que o festival aconteça com segurança está sendo adotadas”, diz o presidente da Federação, Mauro Leandro Chemin.

