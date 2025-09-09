Concessionária apresenta projeto de duplicação da BR-153 no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Engenheiros da EPR Litoral Pioneiro apresentaram nesta semana aos prefeitos de Santo Antônio da Platina, Gil Martins, e de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o projeto que prevê a duplicação de mais de 50 quilômetros da BR-153, entre os dois municípios. A iniciativa integra a segunda fase de investimentos do programa de concessão e tem como foco a ampliação da rodovia para garantir maior segurança viária e eficiência no tráfego.

A reunião foi conduzida pelo gerente de projetos da concessionária, Gabriel Rolim, que detalhou os trechos contemplados e os impactos positivos esperados para a região. Segundo ele, a duplicação será executada de maneira planejada, buscando reduzir transtornos aos motoristas e moradores das áreas próximas. “Faremos a obra de forma inteligente e planejada para que traga o menor impacto aos usuários e moradores dos bairros”, destacou Rolim ao apresentar os estudos técnicos.

Durante a apresentação, prefeitos e secretários municipais tiveram acesso às informações sobre os pontos críticos da rodovia, a previsão de execução das obras e os benefícios de médio e longo prazo para a mobilidade. A duplicação da BR-153 é uma demanda antiga da região, que convive com grande fluxo de veículos pesados, além de registrar altos índices de acidentes em alguns trechos.

O projeto integra um pacote mais amplo de intervenções em rodovias federais concedidas à EPR Litoral Pioneiro. Além da duplicação da BR-153, a empresa atua em obras na BR-369, no município de Cambará, onde estão previstos 18 quilômetros duplicados. Outro ponto que receberá investimentos é a BR-277, no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais, que terá mais de 30 quilômetros de faixas adicionais implantadas para ampliar a capacidade da via.

De acordo com a concessionária, os trabalhos fazem parte de um cronograma de investimentos que prevê a aplicação de R$ 8 bilhões nos primeiros sete anos de concessão. Ao todo, serão 605 quilômetros de rodovias sob responsabilidade da EPR Litoral Pioneiro, ligando a capital paranaense ao Litoral, os Campos Gerais e o Norte Pioneiro.

O pacote de obras tem como objetivo modernizar trechos estratégicos da malha viária paranaense, contemplando a duplicação de rodovias, construção de faixas adicionais, melhorias em acessos urbanos, implantação de dispositivos de segurança e ações de manutenção contínua. A duplicação da BR-153 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina é considerada uma das principais intervenções previstas, tanto pelo volume de tráfego quanto pela relevância da rodovia para o escoamento da produção agrícola e industrial da região.

As obras de duplicação também devem contribuir para o desenvolvimento econômico local, uma vez que o trecho liga importantes polos produtivos do Norte Pioneiro e conecta-se a rotas de transporte nacional. Além disso, a intervenção deve reduzir o tempo de deslocamento e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres.

A EPR Litoral Pioneiro reforçou que manterá o diálogo com os municípios e comunidades impactadas pelas obras, garantindo acompanhamento próximo da execução. O cronograma definitivo será divulgado após a conclusão dos trâmites técnicos e ambientais, além da aprovação dos órgãos reguladores.

Com o início da segunda fase de investimentos, a concessionária pretende avançar de forma significativa no processo de modernização da malha rodoviária sob sua gestão, consolidando um ciclo de intervenções que deve alterar de maneira estrutural a logística do Estado.