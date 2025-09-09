12°C 25°C
Incêndio destrói prédio de escola histórica da região

Caso aconteceu em Itambaracá, resultando na perda quase total da antiga Escola Sebastião Severino, um lugar que marcou gerações passadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM PORTAL DA CIDADE
09/09/2025 às 15h51
Incêndio destrói prédio de escola histórica da região
Incêndio resultou na perda quase total do prédio. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/PORTAL DA CIDADE - FOLHA EXTRA

ITAMBARACÁ - A tarde do último sábado (06) foi marcada por um incidente que abalou moradores do Norte Pioneiro. Na cidade de Itambaracá, o prédio de uma escola histórica do município foi consumado por um incêndio devastador, que resultou na perda quase total da estrutura.

O fogo atingiu o antigo prédio da Escola Sebastião Severino, um local histórico e parte importante da memória dos moradores, tendo marcado gerações de estudantes e professores em décadas passadas.

No início do fogo, o Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foi acionado e, com o apoio de caminhões-pipa da prefeitura e de empresas locais, montou uma força-tarefa para combater as chamas. A causa do incêndio não foi descoberta, mas segue em investigação.

Apesar de todos os esforços para evitar que as chamas destruíssem o prédio, a intensidade do fogo e o forte calor fizeram com que o fogo se alastrasse rapidamente, resultando na perda quase total da estrutura do prédio.

Moradores da cidade relataram que a fumaça era visível de diferentes pontos, o que gerou preocupação na vizinhança. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O caso gerou grande comoção entre os moradores, principalmente entre os que se formaram na Escola. Lembrando dos bons momentos vividos no local, a população lamentou sua destruição. Contudo, o caso deve ser investigado para maiores detalhes sobre a causa do incêndio.

