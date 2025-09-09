Motorista capota carro em rodovia que liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um motorista foi vítima de um acidente de trânsito registrado no fim da manhã desta terça-feira (09) na rodovia PR-422 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Ele capotou o veículo as margens da rodovia ao tentar desviar de um caminhão.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 11h00 e envolveu um automóvel Fiat Uno que transitava no sentido Wenceslau Braz a Santana do Itararé quando, na região do bairro 400 alqueires, acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Um agente da Defesa Civil que passava pelo local prestou os primeiros socorros ao motorista que, apesar do susto e dos prejuízos, foi retirado do veículo sem ferimentos. O homem relatou que estava viajando de Ponta Grossa com destino a Taquarituba/SP quando foi surpreendido por uma carreta que transitava no meio da rodovia sobre a faixa continua e, ao tentar desviar, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.