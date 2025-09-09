Idoso fica ferido após caminhonete sair da pista e atingir árvore

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem de 87 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (09). A caminhonete que ele dirigia atingiu uma árvore na BR-153 no trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as primeiras informações, o motorista, que é morador de Conselheiro Mairinck, seguia pela rodovia em uma Chevrolet Montana no sentido Santo Antônio da Platina a Jacarezinho quando, na altura do km 34 na região do Ubá, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista atingindo uma árvore as margens da rodovia.

Com a violência do impacto, o homem teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Jacarezinho pela equipe da EPR Litoral Pioneiro para receber atendimento médico.