12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Idoso fica ferido após caminhonete sair da pista e atingir árvore

Acidente aconteceu na rodovia BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 11h11
Idoso fica ferido após caminhonete sair da pista e atingir árvore
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem de 87 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (09). A caminhonete que ele dirigia atingiu uma árvore na BR-153 no trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as primeiras informações, o motorista, que é morador de Conselheiro Mairinck, seguia pela rodovia em uma Chevrolet Montana no sentido Santo Antônio da Platina a Jacarezinho quando, na altura do km 34 na região do Ubá, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista atingindo uma árvore as margens da rodovia.

Com a violência do impacto, o homem teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Jacarezinho pela equipe da EPR Litoral Pioneiro para receber atendimento médico.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
LUTO E TRISTEZA Há 21 minutos

Adolescente que lutava pela vida na UTI morre em Santo Antônio da Platina

Anna Lívia tinha 17 anos e estava internada no Hospital Regional após sentir uma febre alta

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Concessionária apresenta projeto de duplicação da BR-153 no Norte Pioneiro

Plano de obras que serão realizadas no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho foi apresentado aos prefeitos dos municípios

 André Guilherme de Almeida, servidor público que vai lançar seu primeiro livro neste sábado (06). Foto: Divulgação
TALENTO NATURAL Há 4 dias

Servidor público de Santo Antônio da Platina vai lançar seu primeiro livro

André Guilherme de Almeida é autor do livro de poemas ‘Já não suponho girassóis em dias ensolarados’, obra que reúne reflexões sobre a vida, memórias afetivas e críticas sociais

 Moradores se reuniram no Hospital Regional para orar por Anna Lívia. Foto: Divulgação
FÉ E UNIÃO Há 4 dias

Moradores se unem em oração pela vida de jovem que está na UTI

Anna Lívia, de 17 anos, está internada em Santo Antônio da Platina, com problemas no pulmão

 Foto: Ilustrativa - Cesar Lopes/PMPA
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Município da região está entre os que mais criaram empregos no mês de julho

Santo Antônio da Platina aparece no TOP20 das cidades que mais geraram vagas no mercado de trabalho no mês passado

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados