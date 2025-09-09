Criança de Wenceslau Braz vive aniversário dos sonhos com a Defesa Civil

Theodoro comemorou ao lado dos bombeiros de Siqueira Campos, onde teve um dia especial. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Se existe algo que une todas as pessoas, são os sonhos. Eles podem estar em uma conquista material, no desejo de alcançar uma posição de destaque ou até mesmo em conhecer um lugar especial. Os sonhos têm o poder de impulsionar o ser humano e de marcar momentos que ficam para sempre na memória.

Foi exatamente isso que aconteceu com o pequeno Theodoro Davi Azevedo, de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. No dia do seu aniversário, ele viu um de seus maiores desejos se tornar realidade: conhecer de perto o trabalho da Defesa Civil.

Theodoro é um menino que sempre sonhou em conhecer de perto os desafiadores dos perigos, que trabalham para salvar vidas. Desde pequeno, Theodoro pedia aos pais brinquedos, roupas e objetos relacionados à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.

“Ele sempre gostou disso. Desenhos na televisão, brinquedos e até fez a gente comprar uma roupinha de bombeiro para ele, de tanto que gosta. No começo, achamos que era apenas por ser uma criança, mas ele começou a mostrar cada vez mais interesse na área”, contou a mãe de Theodoro, Ana Flávia Egídio.

A família mora em uma área rural de Wenceslau Braz, e Theodoro sempre brinca de bombeiro. “Ele fala que vai apagar o fogo, pega a mangueira e vai, como se fosse um bombeiro mesmo”, disse a mãe.

Neste ano, a família foi até a Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos, onde Theodoro viu a sede da Defesa Civil, e pediu aos pais para visitar o lugar. “Ele disse ‘pai me leva ali, que é o lugar onde eu trabalho’. Ele falou que queria muito conhecer a sede, o ‘local onde ele trabalhava’”, contou.

Foi então que o pai de Theodoro, Diorgi de Sene Azevedo, teve a ideia de comemorar o aniversário de quatro anos do filho ali, no lugar que ele mais ama. A família entrou em contato com a Defesa Civil, que deixou fazerem a surpresa para o pequeno. “Eles deixaram e foram muito receptivos, foi muito legal”, disse Ana Flávia.

Theodoro comemorou seu aniversário na sede da Defesa Civil de Siqueira Campos. Foto: Cedida pela Família

A surpresa foi emocionante. Theodoro se emocionou com a surpresa, e ainda teve a oportunidade de andar no caminhão com os bombeiros. “Ele não sabia, mas quando chegamos lá, ele não acreditava que estava acontecendo e ficou muito emocionado”, enfatizou a mãe.