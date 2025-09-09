GIRO PARANÁ

Modernização da Alep

À frente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi tem marcado sua gestão por modernização, eficiência e transparência. Sob seu comando, a Alep tem modernizado sua infraestrutura e investe em inovação digital. Reconhecida com o Prêmio Nacional de Transparência, concedido por todos os Tribunais de Contas do Brasil, a Casa reforça o protagonismo de Curi no cenário político estadual.

Plano econômico

O governador do Paraná e presidenciável do PSD, Ratinho Junior, tem discutido propostas de governo com o economista Paulo Rabello de Castro. O objetivo é estruturar diretrizes econômicas para uma eventual candidatura ao Planalto em 2026.

Ônibus elétricos

Os primeiros biarticulados 100% elétricos do mundo sairão da fábrica da Volvo em Curitiba. Produzidos no complexo industrial paranaense, os veículos com capacidade para até 250 passageiros vão operar no BRT de Goiânia, reforçando o Paraná como polo de inovação em mobilidade sustentável.

Mês do tarifaço

O tarifaço de 50% imposto pelos EUA às exportações brasileiras completou um mês neste sábado (6). Sem avanços nas negociações, o governo lançou o Plano Brasil Soberano e acionou a OMC. Em agosto, as exportações para os EUA caíram 18,5%, com impactos diretos na indústria e no agronegócio.

Resposta ao tarifaço

O tarifaço colocou em risco setores chave no Paraná como o da madeira, piscicultura, café, suco e papel, com até 620 mil empregos ameaçados. Em resposta, o Governo do Estado lançou medidas como R$ 300 milhões em créditos de ICMS, R$ 200 milhões em financiamentos via BRDE e Fomento Paraná, além de prazo maior para investimentos no Paraná Competitivo.

Desafios

Assaí lançou a 3ª Jornada dos Desafios ODS com a ONU-Habitat, envolvendo escolas, cidadãos e empresários. A cidade será pioneira no uso de Contratos Públicos de Solução Inovadora ligados à educação. O projeto terá apoio do Sebrae, Ministério das Cidades e universidades, com oficinas e intercâmbios internacionais.

Articulação regional

A AMCG reuniu prefeitos e lideranças em Ivaí para tratar de segurança, gestão fiscal e meio ambiente. Também foi debatido o impacto da tarifa de 50% imposta pelos EUA, que já provoca demissões em empresas locais. Secretários estaduais participaram do encontro, reforçando a articulação regional.

UE-Mercosul

A União Europeia iniciou o processo de ratificação do acordo com o Mercosul, após mais de 20 anos de negociações. A França mantém resistência, mas a expectativa é de assinatura em dezembro, durante a presidência brasileira. Especialistas veem o tratado como decisivo para ampliar o comércio, embora a implementação seja gradual.

UE-Mercosul e o Paraná

O acordo UE-Mercosul deve impulsionar o agronegócio e a indústria do Paraná, maior exportador de frango e destaque em soja, milho e proteínas animais. A redução de tarifas amplia o acesso ao mercado europeu, beneficiando cooperativas e frigoríficos locais. Além disso, setores como automotivo e de máquinas instalados no Estado poderão fortalecer parcerias tecnológicas e gerar novos empregos.

Exportação de frango

A União Europeia reconheceu o Brasil como livre de gripe aviária, informou o ministro Carlos Fávaro. A medida libera a retomada das exportações de frango, suspensas desde o foco no RS. O Paraná, maior exportador nacional, deve ser o grande beneficiado, com expectativa de retomada rápida das vendas ao mercado europeu.

Acesso ao crédito

Congresso aprovou o PL 4.384/2023, que transforma o Pronaf e o Plano Safra da Agricultura Familiar em leis permanentes. A medida garante estabilidade e segurança jurídica aos programas, beneficiando milhões de pequenos agricultores em todo o país. No Paraná, onde a agricultura familiar responde por grande parte da produção de alimentos e do abastecimento interno, a mudança deve fortalecer a renda das famílias rurais, ampliar o acesso ao crédito e consolidar práticas sustentáveis no campo.