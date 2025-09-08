Prefeitos da região se reúnem em Brasília para salvar empregos ameaçados por tarifaço

Juca Sloboda, prefeito de Jaguariaíva, estará no encontro ao lado da prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, e Rita Araújo, de Telêmaco Borba. Foto: Reprodução

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA

Prefeitos dos Campos Gerais estarão em Brasília nesta terça-feira (09) com o objetivo de apresentar as demandas dos municípios afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O tarifaço tem gerado uma série de desempregos na região, além de afetar diretamente a economia das cidades.

As demandas serão apresentadas diretamente ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é o atual ministro da Indústria e Comércio do Brasil. A reunião está marcada para acontecer às 16h00, com a presença de prefeitos de diversas cidades brasileiras, afim de encontrar soluções estratégicas para o “rombo” econômico provocado pelo tarifaço.

Entre os prefeitos que participarão do encontro, está a prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, que também é presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). Segundo ela, o encontro será uma oportunidade de diminuir os impactos causados pelas novas taxas, especialmente em cidades como Jaguariaíva, Telêmaco Borba e Imbaú, que tem funcionários trabalhando na BrasPine, empresa do setor madeireiro, que tem sido uma das mais afetadas pelos impostos.

“Nosso objetivo é minimizar o quanto antes este problema para o nosso Paraná e para o Brasil. É hora de defender nossos municípios, nossa economia e nossa gente”, afirmou a presidente.

O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, também participará do encontro. Segundo ele, o setor produtivo dos Campos Gerais está sendo afetado pelas tarifas, e a reunião servirá como uma medida para que os prefeitos possam lutar por seus moradores.

“O nosso setor madeireiro está sendo um dos mais afetados. Vamos levar os números de quem está ficando desempregando, porque os municípios estão sofrendo com queda da arrecadação e diminuição da atividade econômica”, afirmou o prefeito.

“Isto é um problema muito grave e devemos brigar pelo nosso povo, pelos nossos municípios e pelo setor produtivo do nosso estado e do nosso país”, concluiu Juca.

A prefeita Rita Araújo, de Telêmaco Borba, também marcará presença no encontro. A gestora irá junto com o sócio fundador da Braspine, Armando Giacomet, e outros empresários do setor madeireiro.

“Quero deixar a minha solidariedade ao setor madeireiro de nossa cidade, que infelizmente pela questão tarifária gerou demissões. Precisamos de um apoio do Governo Federal para o nosso setor madeireiro. Nós como agentes públicos temos de cuidar do povo do nosso município. Com diálogo e união, buscamos soluções que fortaleçam nossas cidades e garantam qualidade de vida para a nossa população”, destacou.

Contudo, a presença dos prefeitos em Brasília tem o poder de reverter a crise econômica em que a região está entrando, buscando estratégias e medidas para evitar maiores prejuízos e amenizar os efeitos já sentidos pela nova tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros.