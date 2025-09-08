12°C 28°C
AMCG se pronuncia sobre atos racistas contra jogador de Arapoti

Associação declarou seu repúdio às ofensas sofridas pelo atleta Bruninho e afirmou que o racismo “não será tolerado em nenhuma circunstância”

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
08/09/2025 às 15h08
Bruninho, jogador do Bulls Futsal, alvo dos atos preconceituosos. Foto: Tom Lopes Fotógrafo

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) se manifestou oficialmente sobre o episódio de racismo registrado no último sábado (6), durante a partida entre Imbaú e Arapoti, pela Copa AMCG de Futsal.

Em nota, a entidade declarou seu mais veemente repúdio às ofensas raciais sofridas pelo atleta da equipe Bulls Futsal, de Arapoti, que levaram à interrupção e ao encerramento do jogo. Para a AMCG, o ato fere não apenas a dignidade do jogador, mas também os princípios da sociedade e do esporte, que deve ser espaço de integração, respeito e convivência saudável.

No comunicado, a associação reafirmou sua solidariedade ao atleta Bruninho, à sua família e à equipe de Arapoti, ressaltando que o racismo é crime previsto pela Lei nº 7.716/1989 e que o responsável pelas ofensas deve responder judicialmente.

O agressor foi identificado e detido pela Polícia Militar ainda no sábado e, conforme nota divulgada pela Prefeitura de Imbaú, também ficará banido de competições esportivas organizadas no município.

Veja o caso: Jogador de Arapoti é alvo de ataques racistas e ameaças em jogo de futsal

A AMCG destacou ainda que este não foi um caso isolado. Um episódio semelhante havia ocorrido recentemente, na final da Copa AMCG de Futebol, em São João do Triunfo, quando um atleta de Tibagi/Guartelá também foi alvo de insultos discriminatórios.

A repetição desses atos, segundo a entidade, evidencia a urgência de medidas mais firmes e integradas para coibir o preconceito e garantir a segurança de atletas, torcedores e famílias que participam de eventos esportivos na região.

Em sua manifestação, a associação reforçou que o racismo não é opinião, tampouco provocação, mas crime, e não será tolerado em nenhuma circunstância nas competições organizadas pela entidade. A nota encerra com o compromisso da AMCG em promover a igualdade e a dignidade humana, além do fortalecimento de políticas públicas e ações educativas para que situações como essa jamais se repitam nos municípios dos Campos Gerais.

Confira a nota na íntegra:

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) vem a público manifestar seu mais veemente repúdio ao episódio de racismo ocorrido no último sábado (6), durante a partida entre Imbaú e Arapoti, pela Copa AMCG de Futsal.

Um dos atletas da equipe representante de Arapoti foi vítima de ofensas raciais, o que levou à interrupção e posterior encerramento da partida. Esse ato, inaceitável sob qualquer circunstância, fere não apenas a dignidade do jogador, mas também os princípios da sociedade e do esporte, que deve ser espaço de integração, respeito e convivência saudável.

Reafirmamos nossa solidariedade ao atleta, à sua família e à equipe Bulls Futsal de Arapoti. Ressaltamos ainda que o racismo constitui crime tipificado pela Lei nº 7.716/1989 e que o responsável deve responder judicialmente por seus atos. O autor das ofensas foi identificado e detido pela Polícia Militar. Conforme nota divulgada pela Prefeitura Municipal de Imbaú, como medida imediata, o indivíduo também estará banido de competições esportivas organizadas no município.

Este lamentável episódio soma-se a outro caso de racismo ocorrido recentemente, na final da Copa AMCG de Futebol, em São João do Triunfo, quando um atleta da equipe de Tibagi/Guartelá também foi alvo de insultos discriminatórios. A repetição desses atos evidencia a urgência de medidas mais firmes e integradas para coibir o preconceito e garantir a segurança de atletas, torcedores e famílias que participam de nossos eventos esportivos.

A AMCG reforça seu compromisso inegociável com a promoção da igualdade e da dignidade humana. Racismo não é opinião, não é provocação: é crime. E não será tolerado em nenhuma circunstância. Seguiremos fortalecendo políticas públicas e ações educativas para que situações como essas jamais se repitam em nossos municípios e competições.

Racismo é crime. Não vamos tolerar.

