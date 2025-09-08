12°C 28°C
Espetáculo que aborda violências históricas ainda vividas pelas mulheres estreia em Jacarezinho neste mês

“Ruídos da Alma” traz à cena reflexões sobre dores antigas que insistem em atravessar o presente e ressalta a urgência do desapego a práticas ultrapassadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
08/09/2025 às 09h38
Obra reflete sobre marcas e ameaças impostas e que, talvez, de diferentes formas, ainda se fazem presentes. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - O espetáculo “Ruídos da Alma” estreia nos palcos neste mês, levando reflexões sobre o papel das mulheres no decorrer da história, violência e a necessidade do desapego de práticas sentidas no presente, a partir de marcas e ameaças do passado. A iniciativa, que busca imergir o público em um momento de análise social, será apresentada em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, entre os dias 21 e 22, em na cidade de Londrina, nos dias 28 e 29.

Com direção de Bruno Porfírio, artista jacarezinhense que reside em Londrina, e atuação da atriz jacarezinhense Adelvane Néia, o espetáculo apresentará ao público uma jornada poética sobre corpo, memória e intimidade, uma composição cênica-musical que abordará questões sobre o enfrentamento do feminino em diferentes contextos e tempos. Vale ressaltar que a apresentação também contará com acessibilidade em Libras, garantindo a inclusão social.

A obra se torna um convite à reflexão sobre o papel desempenhado pelas mulheres no decorrer da história, sobre a permanência de violências e a necessidade de desapego de práticas que ainda podem ser sentidas no presente.

Adelvane Néia

Para Adelvane Néia, a estreia também marca um reencontro com sua trajetória. Segundo a atriz, “trazer a público esse trabalho é algo muito especial, pois a pesquisa me acompanha desde 2009, quando um figurino inspirou a criação de uma mulher de um não lugar, de época remota, cujo modo de agir ainda nos conta algo sobre realidades atuais”.

Com ingressos gratuitos e classificação indicativa a partir dos 12 anos, a peça chega como uma importante parceria entre a comunidade artística de Jacarezinho e Londrina, fortalecendo uma rede cultural e valorizando profissionais do norte do Paraná.

Para Porfírio, “essa coprodução torna mais evidente um intercâmbio artístico que sempre aconteceu entre as duas cidades. Jacarezinho é um polo cultural do Norte do Paraná e Londrina tem a dimensão e a visibilidade. Esse trabalho materializa essa colaboração, tornando visível essa rede de artistas”, aponta. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente uma hora antes de cada apresentação, às 19h00.

A coprodução está sendo realizada através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, uma parceria Teatro CAT, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura e do Governo do Paraná, com realização do Ministério da Cultura e Governo Federal. Uma produção de Bruno Porfírio, Humatriz Teatro e CNX.

Sinopse

RUÍDOS DA ALMA trata-se de uma composição cênico-musical, onde uma mulher, em meados do século XIX, desloca-se para outra época. Entre silêncios, melodias e ruídos, essa figura atravessa um processo de transformação, expondo tensões e delicadezas de um feminino remoto.

O espetáculo constrói um diálogo entre passado e presente, colocando o espectador no lugar de observador e convidando-o a refletir sobre marcas e ameaças impostas e que, talvez, de diferentes formas, ainda se fazem presentes… Um corpo que se move no despertar de memórias, contestando sua própria existência.

Data e Horário

Vale ressaltar que em Jacarezinho, o espetáculo será apresentado às 20h00, nos dias 21 e 22, no Teatro CAT – Arena, localizado no Centro da cidade. Já na cidade de Londrina, será apresentado no mesmo horário, nos dias 28 e 29, na Vila Cultural Toré.

