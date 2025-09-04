Prefeitos da região se reúnem para debater segurança, gestão e desenvolvimento com secretários do Estado

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Esta quinta-feira (04) foi marcada por uma importante reunião organizada para discutir assuntos voltados aos Campos Gerais do Paraná. A cidade de Ivaí é o palco da Reunião Ordinária, evento organizado pela Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), que reúne prefeitos, lideranças regionais e secretários do Estado para discutir pautas estratégicas que impactam diretamente a administração municipal e a população da região.

Ao todo, 10 prefeitos da região participaram do encontro, que teve como pauta temas relevantes para os municípios, incluindo segurança, gestão pública, ações junto ao IAT, entre outros assuntos. Entre os prefeitos presentes no evento, esteve o prefeito Juca Sloboda, da cidade de Jaguariaíva.

Durante o encontro, Juca, que também é presidente do Consórcio Internacional SAMU Campos Gerais (CimSamu) teve uma participação relevante, convocando os prefeitos para a Assembleia do Consórcio, marcada para acontecer na próxima quinta-feira (11).

A presença dos prefeitos no encontro, simboliza a busca por melhorias em suas cidades, tendo em vista que o objetivo da iniciativa é buscar estratégias que impulsionem significativamente as administrações, abrangendo assuntos dos mais variados temas, mas que buscam melhorar a qualidade de vida, trabalho e segurança da população.

Entre os destaques da programação, está a presença do secretário de Estado da Segurança, coronel Hudson Leôncio Teixeira, que realizou uma prestação de contas da área em todo o Paraná, abordando os avanços e desafios da segurança pública.

O secretário da Fazenda, Noberto Ortigara, também participou, apresentando a relação e o compromisso da pasta com os municípios, discutir os impactos da Reforma Tributária e anunciar um novo programa que promete otimizar o desempenho orçamentário das prefeituras.

A pauta ainda incluiu a participação do especialista em licitações e contratos, Dr. Flavio Cordeiro, que detalhou novas tecnologias voltadas a ampliar a eficiência dos processos licitatórios.

Já o Instituto Água e Terra (IAT), representado pelo novo gerente da regional, Matheus Lopes Demito, anunciou o primeiro evento de treinamento da regional para os municípios, marcado para os dias 1º a 3 de outubro, além de propostas de termos de convênio que podem acelerar processos municipais.

O prefeito de Ivaí, Orli de Cristo, anfitrião do evento, celebrou o evento. “É uma honra receber em nosso município os prefeitos da AMCG e os secretários de Estado. Essa troca é essencial para que possamos construir soluções conjuntas e fortalecer nossa região. Ivaí se sente privilegiado em sediar uma reunião tão importante para o futuro dos Campos Gerais”, afirmou.