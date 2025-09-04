GIRO PARANÁ

Dívidas

O senador do Paraná Oriovisto Guimarães (PSDB) foi designado relator do PRS 8/2025, que propõe, pela primeira vez, um limite para a dívida consolidada da União. A medida fixa o teto em até quatro vezes a receita corrente líquida federal, contra o patamar atual que supera sete vezes. O projeto é considerado um marco histórico na legislação fiscal brasileira. Leia a matéria completa no site do Cidadão Alerta, link: cidadaoalerta.org.br.

Mulher Paranaense

O superintendente Renato Aduro destacou a primeira reunião técnica da Casa da Mulher Paranaense, projeto que prevê 30 unidades em municípios estratégicos do Estado. A iniciativa é conduzida pela secretária Leandre Dal Ponte e já é referência nacional em políticas para mulheres. As casas oferecerão proteção, apoio e oportunidades em cidades como Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. “Trata-se de um marco histórico que reafirma o compromisso do governador Ratinho Junior em ampliar a rede de proteção e dignidade às mulheres”, afirmou.

Alfaltômetro

O Governo do Paraná lançou o Asfaltômetro, ferramenta online que permite acompanhar em tempo real as obras do programa Asfalto Novo, Vida Nova. Até agora, já foram pavimentados 362,7 km de ruas, com R$ 870,6 milhões investidos. Pelo site https://www.parana.pr.gov.br/lp/asfaltonovo é possível conferir os dados por município. “Este é um mecanismo de transparência para o cidadão poder acompanhar a evolução do programa, que é inovador e mostra o que é devolvido em obras e melhorias”, destacou o secretário das Cidades, Guto Silva.

Prevenção

A Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira (04/09) audiência pública para debater medidas de prevenção à violência contra crianças e adolescentes, proposta pela deputada e secretária Márcia Huçulak (PSD). O encontro começa às 9h e reunirá especialistas para discutir estratégias de diagnóstico, tratamento e proteção. “A violência contra crianças é um problema de saúde pública e de direitos humanos”, destaca Huçulak. O debate também abordará formas de reconhecer sinais muitas vezes mascarados como acidentes domésticos.

Áreas de fronteira

O deputado federal Dilceu Sperafico (União Progressista) votou a favor do PL 1.532/25, que estende até 2030 o prazo de regularização de imóveis em faixas de fronteira. A proposta amplia em cinco anos a possibilidade de produtores rurais obterem a ratificação de registros. Sperafico afirmou que a medida garante segurança jurídica, fortalece a agricultura e gera emprego e renda. O texto já aprovado pelo Congresso aguarda sanção presidencial para entrar em vigor.

Recursos para Tibagi

O deputado federal Felipe Francischini (União Brasil) destinou mais de R$ 1 milhão a Tibagi. Os recursos garantem um ônibus escolar, duas vans, saúde e assistência social, e uma picape. A agenda teve recepção do prefeito Rildo Leonardi, vereadores e lideranças do município. Francischini destacou a parceria com o União Brasil local e prometeu seguir ajudando a cidade.

Milhões ao Noroeste

O deputado federal Elton Welter (PT) destinou R$ 16 milhões a 44 municípios do Noroeste, incluindo Maringá. São R$ 6,4 milhões em recursos livres e mais de R$ 10 milhões para a Saúde, de atenção básica a hospitais. A articulação regional conta com o apoio do vereador maringaense Mario Verri, parceiro do deputado. Os investimentos também contemplam áreas como Esporte e infraestrutura em cidades da Amusep.

Lei do Licenciamento

“Um pequeno mercado no Oeste do Paraná sente no caixa o reflexo da insegurança jurídica criada pelos vetos presidenciais à Lei 15.190/2025. Produtores, cooperativas e bancos estão travados pela burocracia ambiental, já que 97% dos CARs seguem sem análise. Ao vetar dispositivos que dariam clareza e autonomia a estados e municípios, o governo impôs mais confusão e prejuízo a quem produz e gera emprego no interior”, afirmou o deputado federal Sérgio Souza.

Carteira assinada

O Paraná criou 8.140 vagas com carteira assinada em julho de 2025, segundo o Novo Caged, queda de 43,1% em relação ao mesmo mês de 2024. O setor de Serviços liderou as contratações, com 5.067 novos postos, seguido pela Indústria e Comércio. A Construção desacelerou e a Agropecuária teve saldo negativo. Curitiba, São José dos Pinhais e Londrina foram os municípios que mais geraram empregos no período.

Gestão pública

O Governo do Paraná e o TCE-PR firmaram um termo de cooperação para impulsionar a inovação e modernizar a gestão pública. A parceria de 24 meses prevê projetos com inteligência artificial, capacitação de servidores e eventos temáticos. O acordo não envolve repasse de recursos, mas estabelece responsabilidades conjuntas. A iniciativa busca ampliar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Litoral do Paraná

O Litoral do Paraná vive um novo ciclo de desenvolvimento com mais de R$ 1,7 bilhão em obras de infraestrutura. Entre os destaques estão a Ponte de Guaratuba, a duplicação da PR-412 e a revitalização da Orla de Matinhos. O governo também anunciou a reforma do Aeroporto de Guaratuba, com investimento de R$ 33 milhões. A região já registra crescimento populacional acima das médias estadual e nacional.