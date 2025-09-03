Apostador de Wenceslau Braz leva prêmio de quase R$ 80 mil na Timemania

DA REDAÇÃO/CLARET COUTINHO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A sorte resolveu para um morador de Wenceslau Braz nesta semana. Um apostador da cidade faturou nada menos que R$ 79.623,42 na Timemania, um dos jogos mais tradicionais da Caixa Econômica Federal. Ele foi um dos três sortudos de todo o Brasil a acertar seis dos sete números sorteados no concurso.

O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Brasil, localizada no centro da cidade, administrada pela equipe de Luciano e Paula, que comemoraram junto com o cliente o momento de alegria. O detalhe curioso é que o apostador fez um jogo simples, sem gastar muito, e ainda assim conseguiu transformar a aposta em uma bolada de quase 80 mil reais.

Embora o nome do vencedor não tenha sido revelado — prática comum para garantir a segurança dos ganhadores —, a história já virou assunto nas rodas de conversa da cidade. Afinal, não é todo dia que alguém de Wenceslau Braz entra para a lista dos premiados nacionais da loteria.

O prêmio não foi o maior do concurso, mas certamente trouxe esperança aos apostadores locais, que agora sonham em também ver seus números surgirem no painel da sorte.