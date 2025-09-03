14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Apostador de Wenceslau Braz leva prêmio de quase R$ 80 mil na Timemania

Morador foi um dos três sortudos de todo o Brasil a acertar seis dos sete números sorteados no concurso

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM CLARET COUTINHO
03/09/2025 às 13h49
Apostador de Wenceslau Braz leva prêmio de quase R$ 80 mil na Timemania
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/CLARET COUTINHO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A sorte resolveu para um morador de Wenceslau Braz nesta semana. Um apostador da cidade faturou nada menos que R$ 79.623,42 na Timemania, um dos jogos mais tradicionais da Caixa Econômica Federal. Ele foi um dos três sortudos de todo o Brasil a acertar seis dos sete números sorteados no concurso.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Brasil, localizada no centro da cidade, administrada pela equipe de Luciano e Paula, que comemoraram junto com o cliente o momento de alegria. O detalhe curioso é que o apostador fez um jogo simples, sem gastar muito, e ainda assim conseguiu transformar a aposta em uma bolada de quase 80 mil reais.

Embora o nome do vencedor não tenha sido revelado — prática comum para garantir a segurança dos ganhadores —, a história já virou assunto nas rodas de conversa da cidade. Afinal, não é todo dia que alguém de Wenceslau Braz entra para a lista dos premiados nacionais da loteria.

O prêmio não foi o maior do concurso, mas certamente trouxe esperança aos apostadores locais, que agora sonham em também ver seus números surgirem no painel da sorte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
PitBull brinca com as crianças e é dócil, afirma o tutor. Foto: Divulgação
OUTRO LADO Há 7 horas

Dono de PitBull que atacou cachorros em Wenceslau Braz conta outra versão da história em entrevista com a Folha

Tutor preferiu não ser identificado, mas contou que o animal é dócil, brinca com seu filho de apenas um ano e atacou o outro cachorro apenas para se defender

 Ataques resultaram na morte de dois cachorros, e pais temem segurança dos filhos. Foto: Divulgação
CLIMA DE PÂNICO Há 1 dia

Novos ataques de PitBulls espalham medo e revivem trauma em Wenceslau Braz; veja o vídeo

Denúncia enviada à Folha revela novos ataques que já terminaram com mortes no último mês e pais temem pela segurança das crianças

 No total, 190 estudantes do Colégio Estadual Ary Barroso foram beneficiados com a iniciativa. Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 1 semana

Governo entrega uniformes gratuitos para quase 200 alunos em Wenceslau Braz

Kits com camisetas, blusas, calças e bermudas foram entregues aos estudantes do Colégio Estadual Ary Barroso na última semana

 Pauline Budel e Felipe Gabriel são campeões estaduais de karatê. Foto: Arquivo Pessoal
DESTAQUE ESTADUAL Há 1 semana

Atletas de Wenceslau brilham e garantem lugar entre os melhores karatecas do Paraná

Felipe Gabriel e Pauline Budel alcançaram o topo dos pódios no Campeonato Paranaense, conquistando quatro medalhas de ouro; a equipe totalizou 12 medalhas na competição

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Homem é detido por caça ilegal de javalis em Wenceslau Braz

Policiais receberam uma denúncia anônima de que os caçadores estavam no bairro Ribeirão Novo

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados