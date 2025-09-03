GIRO PARANÁ

Sondagem eleitoral

Sondagem realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta Alexandre Curi (PSD), presidente da Alep, como favorito na corrida ao Palácio Iguaçu em 2026, com 38,2% das intenções de voto. Guto Silva (PSD) aparece em segundo, com 11%, seguido por Darci Piana (8,8%) e Norberto Ortigara (3,4%). O levantamento mostra ainda 21,4% que não escolheram nenhum nome e 17,2% indecisos, sinalizando que o cenário segue aberto.

Produção no Paraná

A Audi do Brasil anunciou que a nova geração do Q3 será produzida em São José dos Pinhais (PR) a partir de 2026, incluindo a versão Sportback. A planta paranaense já foi responsável por modelos como o Golf e o A3 e, desde 2016, fábrica o Q3, com o Sportback adicionado em 2022. Segundo a marca, a unidade é estratégica na América do Sul é pioneira em tecnologias como a tração Quattro e a transmissão Tiptronic de oito marchas.

Mercado de carbono

Está em pauta na Câmara o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Segundo o relator, deputado Aliel Machado (PV), o país detém 15% da capacidade mundial de créditos, mas utiliza apenas 1%. Para ele, a proposta dará segurança jurídica e previsibilidade, além de colocar o Brasil como referência global na transição energética.

Paraná avança

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 455/2024, da deputada Maria Victória (PP), que cria incentivos e diretrizes para reduzir emissões e modernizar a indústria paranaense. A proposta segue para sanção do governador Ratinho Junior. O texto prevê estímulo ao uso de energias renováveis, eficiência energética e economia circular. Com a medida, o Paraná se torna pioneiro em política estruturada de descarbonização industrial no Brasil.

Paraná em destaque na inovação

O Paraná alcançou a 3ª posição no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (Ibid), divulgado pelo INPI, com nota 0,413, acima da média nacional de 0,296. O Estado superou o Rio de Janeiro e consolidou-se entre os mais inovadores do País, atrás apenas de São Paulo (0,872) e Santa Catarina (0,449). A evolução reflete o avanço contínuo do Paraná em pesquisa, tecnologia e desenvolvimento nos últimos anos.

Redução do IPVA

O Governo do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que reduz em 45% a alíquota do IPVA, passando de 3,5% para 1,9% já a partir de janeiro de 2026. A medida, que tornará o imposto mais barato do Brasil, beneficiará cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos e representa um alívio financeiro direto às famílias, ampliando o consumo e estimulando a atividade econômica em todo o Estado.

Redução do IPVA II

O governador Ratinho Júnior afirmou que a redução de 45% no IPVA é resultado da solidez econômica do Paraná e das medidas de corte na máquina pública. “É mais uma medida dentro do nosso compromisso com a redução de impostos e mordomias. Investimos mais, organizamos as contas e agora podemos anunciar esse grande benefício que vai alcançar milhões de paranaenses”, destacou.

Economia

Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a proposta de reduzir o valor do IPVA vai muito além da economia para os motoristas: significa estímulo direto à economia nos 399 municípios. “É dinheiro no bolso que impulsiona o consumo e movimenta a economia como um todo”, ressaltou. Ele lembrou que a experiência positiva com a isenção para motocicletas mostrou que é possível ampliar a qualidade de vida sem reduzir a arrecadação do Estado.

Soja no Paraná

O Deral estima que a safra 2025/26 de soja no Paraná alcance 5,8 milhões de hectares, 1% acima da anterior, com produção prevista de 22 milhões de toneladas. O resultado não deve ser recorde, já que em 2022/23 o Estado colheu 22,3 milhões de toneladas. A produtividade esperada é de 3,8 t/ha, dependendo do clima. O milho da primeira safra deve crescer 12%, para 315 mil hectares.

Crescimento econômico

O Paraná liderou o crescimento econômico do País no primeiro semestre de 2025, com avanço de 6,1% nas atividades produtivas, praticamente o dobro da média nacional (3,2%), segundo o Banco Central e o Ipardes. O resultado foi puxado pelo dinamismo da indústria, agropecuária, comércio e serviços. Santa Catarina (6,05%), Pará (5,63%) e Goiás (5,39%) também tiveram forte desempenho, enquanto Pernambuco registrou queda de -0,26%.

Desestatização da Celepar

O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira (3) audiência pública virtual para discutir a desestatização da Celepar, às 15h, com inscrições para manifestações abertas a partir das 14h. A transmissão será feita pelo canal do YouTube: Audiência Pública Celepar. A medida, baseada na Lei 22.188/2024, busca modernizar os serviços digitais, reduzir custos e ampliar o uso de tecnologias como inteligência artificial, gerando economia aos cofres públicos.

Transferência

Entre janeiro e agosto de 2025, o Governo do Paraná repassou mais de R$ 10,2 bilhões às prefeituras, um crescimento nominal de 84% em sete anos e aumento real de 27%. Os recursos, oriundos de impostos como ICMS e IPVA, podem ser aplicados em áreas essenciais como saúde, educação e segurança. No período, 144 cidades tiveram alta superior a 100% nos repasses, reflexo do fortalecimento da economia paranaense.