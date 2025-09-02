Usuário de drogas é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um homem usuário de drogas foi preso após agredir e ameaçar sua própria mãe de morte. O crime foi registrado no início da noite desta segunda-feira (01) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um indivíduo estaria agredindo e ameaçando sua mãe. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Pedro Ferreira de Melo para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que, seu filho que é usuário de drogas e bebidas, estava alterado e agressivo desde o início da manhã causando transtornos na residência. A mulher ainda contou que o filho passou a ficar mais agressivo e começou a lhe xingar, agredir e ameaçar de morte. Com medo, ela chamou a polícia.

Frente aos fatos, o suspeito que estava no local foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.