14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Usuário de drogas é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe

Caso aconteceu em Ibaiti e PM foi acionada após o suspeito ficar descontrolado na residência da família

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
02/09/2025 às 14h44
Usuário de drogas é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um homem usuário de drogas foi preso após agredir e ameaçar sua própria mãe de morte. O crime foi registrado no início da noite desta segunda-feira (01) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um indivíduo estaria agredindo e ameaçando sua mãe. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Pedro Ferreira de Melo para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que, seu filho que é usuário de drogas e bebidas, estava alterado e agressivo desde o início da manhã causando transtornos na residência. A mulher ainda contou que o filho passou a ficar mais agressivo e começou a lhe xingar, agredir e ameaçar de morte. Com medo, ela chamou a polícia.

Frente aos fatos, o suspeito que estava no local foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Carro capota e motorista idosa fica ferida em Ibaiti

Acidente aconteceu na PR272 e vítima foi encaminhada ao hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Motorista é preso por dirigir embriagado e tentar atropelar policiais

Situação foi registrada na madrugada desta terça-feira no município de Ibaiti

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Briga generalizada termina com três pessoas esfaqueadas no meio da rua

Ocorrência foi registrada na região Central de Ibaiti na madrugada do domingo

 Foto: Divulgação
AMPLIAÇÃO Há 4 semanas

CISNORPI avança com plano de descentralização e pode criar extensão em Ibaiti

Iniciativa vai ampliar o acesso aos atendimentos especializados, beneficiando diretamente os municípios de Conselheiro Mairinck, Figueira, Japira, Jaboti, Tomazina e Pinhalão

 Dirceu jogando pela equipe do Caxias. Foto: Luiz Erbes/SER Caxias
FIM DA CARREIRA Há 4 semanas

Após trajetória marcante no futebol brasileiro, zagueiro de Ibaiti anuncia aposentadoria dos gramados

Dirceu Wiggers de Oliveira Filho anunciou sua aposentadoria aos 37 anos, após uma carreira com passagens por clubes como Coritiba, Londrina, América-MG, Botafogo-SP, entre outros

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados