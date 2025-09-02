14°C 28°C
Prefeitos do Civarc buscam extensão de cursos da UENP para Ibaiti

Gestores de Ibaiti, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Figueira e Conselheiro Mairinck estiveram reunidos com Fábrio Néia, reitor da instituição

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
02/09/2025 às 13h59
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Os prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio das Cinzas (CIVARC) participaram, na tarde desta quinta-feira (28), de uma reunião em Jacarezinho com o reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fábio Néia Martini. O encontro teve como pauta central a possibilidade de implantação de uma extensão de cursos da instituição na cidade de Ibaiti, considerada polo regional.

Estiveram presentes os prefeitos Beto Regazzo (Ibaiti), Hariel Fogaça (Japira), Régis William (Jaboti), Luiz Eduardo (Pinhalão), Cezar Bueno (Tomazina), Valcedir (Figueira) e Zelei (Conselheiro Mairinck). Durante a reunião, os gestores destacaram a importância da aproximação entre a universidade e os municípios do consórcio, ressaltando os benefícios que a iniciativa poderá proporcionar para a região.

De acordo com o prefeito de Pinhalão, Luiz Eduardo, a proposta é ampliar as oportunidades educacionais e contribuir para o desenvolvimento local. “Nosso objetivo é oferecer uma universidade mais próxima das nossas cidades. Além do desenvolvimento tecnológico, econômico e social que essa criação irá trazer”, afirmou.

O reitor da UENP ouviu as demandas apresentadas e discutiu os primeiros encaminhamentos necessários para avaliar a viabilidade da implantação. Segundo os prefeitos, a reunião foi positiva e resultou no compromisso de iniciar os estudos técnicos que irão embasar a decisão sobre a instalação da extensão universitária.

A possível chegada de novos cursos da UENP a Ibaiti é vista como um passo relevante para fortalecer a educação superior pública no Norte Pioneiro, ampliando o acesso de jovens e profissionais à formação acadêmica sem a necessidade de deslocamentos a outras cidades. Os gestores ressaltaram que a iniciativa tem potencial de impactar diretamente setores estratégicos, como geração de empregos, qualificação de mão de obra e incentivo ao desenvolvimento regional.

Foto: Divulgação.
