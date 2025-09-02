GIRO PARANÁ

Crescimento econômico

O Paraná liderou o crescimento econômico do país no primeiro semestre de 2025, com alta de 6,1% nas atividades, praticamente o dobro da média nacional, que foi de 3,2%, segundo o Banco Central e o Ipardes. O desempenho superou estados como Santa Catarina (6,05%) e Pará (5,63%), consolidando o Estado como destaque no cenário econômico brasileiro.

Crescimento econômico II

O avanço paranaense se refletiu em vários setores: a indústria cresceu 5,2%, quatro vezes a média nacional, e o comércio varejista subiu 2,4%, contra 1,8% no Brasil. No campo, a produção de grãos teve salto de 21,8% em relação a 2024, impulsionando a geração de empregos e a renda, fatores que já se traduzem em maior poder de compra das famílias.

Mobilidade

O governo federal confirmou investimento de R$ 2,2 bilhões para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que ligará o Centro Cívico, em Curitiba, ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do Novo PAC Seleções 2025. A obra integra o eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” e marca um avanço na mobilidade urbana da Região Metropolitana da capital.

Primavera

O mês de setembro no Paraná traz a transição para a primavera, com aumento das temperaturas e umidade, além do retorno das chuvas. O tempo será caracterizado por dias de calor seguidos de precipitações, principalmente na segunda quinzena. As regiões mais altas do estado, como Curitiba, registram temperaturas mais amenas, enquanto áreas do Oeste e Norte enfrentam calor intenso. A previsão também indica dias de sol predominante no Interior, com máximas acima de 30°C.

Doação de órgãos

A Assembleia Legislativa do Paraná promove, em parceria com cartórios e o Colégio Notarial do Brasil, um mutirão de doação eletrônica de órgãos durante todo o mês de setembro. Os atendimentos serão gratuitos, de segunda a quarta-feira, no sistema Aedo, com registro digital e certificado validado. Atualmente, 3.843 pessoas aguardam transplantes no Estado.

Conip 2025

O Paraná foi destaque no 25º Congresso de Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (Conip 2025), realizado em Brasília, ao conquistar duas das cinco premiações nacionais de excelência em gestão. O Estado foi reconhecido pelo programa Projetek, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e pelo Sistema Integrado de Gestão de Manutenção Urbana (Sigmu Cidades), da Prefeitura de Curitiba.

Projetek

O Projetek oferece gratuitamente projetos de engenharia e arquitetura a municípios de até 30 mil habitantes, unindo universidades estaduais e governos locais. A iniciativa já produziu 87 projetos para 59 cidades, com economia estimada em R$ 101 mil aos cofres públicos. O uso da metodologia BIM garante precisão, redução de custos e sustentabilidade, consolidando o Paraná como referência nacional em inovação na gestão pública.

Empreendedorismo

O deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) protocolou projeto de lei que cria diretrizes para a interoperabilidade entre sistemas da administração pública estadual e municipal. A proposta pretende reduzir a burocracia, estimular o empreendedorismo digital e modernizar a gestão pública, com foco na integração de dados, digitalização de processos e uso de assinaturas eletrônicas. Segundo Rangel, a iniciativa coloca o Paraná na vanguarda das políticas públicas digitais do país.

Inscritos no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 terá 4.811.338 inscrições confirmadas, segundo o Inep. A maior parte está no Nordeste, com 1,7 milhão de candidatos. Em seguida, aparecem Sudeste (1,63 milhão), Norte (561 mil), Sul (492 mil) e Centro-Oeste (388 mil). As provas ocorrem em 9 e 16 de novembro, com exceções no Pará.

Enem 2025

O Sul do país concentra 492.876 inscrições confirmadas no Enem deste ano, sendo 195.870 apenas no Paraná. Entre os estados, São Paulo lidera com 751.648 candidatos, seguido de Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019). Já Roraima (14.162) e Acre (28.962) registraram os menores números de participantes.

Habitantes no Paraná

A estimativa populacional do IBGE aponta que o Paraná soma 11,9 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025, mantendo-se como o quinto estado mais populoso do país. O Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em relação a 2024. Os dados servem de base para cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e outros repasses da União.