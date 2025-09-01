Motorista bebe todas e acaba preso com o carro parado no meio da rua

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um motorista embriagado foi preso na noite do último sábado (30) após beber todas e não conseguir dirigir. A situação foi registrada em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e o suspeito foi detido após ficar com o carro parado na rua e atrapalhar o trânsito.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a situação foi registrada no bairro Vila Maria e a equipe foi acionada após o homem ficar com o carro parado no meio da Rua Joaquim Cândido de Carvalho. Ao realizar a abordagem, os policiais contataram que o homem apresentava sinais visíveis de embriagues. Ao realizar o teste do etilômetro, este resultou em 0,67 mg/L de álcool no sangue.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio da PM devido a pendências administrativas.