Atunorpi conclui curso gratuito de formação de pizzaiolos em Jacarezinho

Um dos alunos já inaugura delivery, mostrando como a capacitação abre portas para o empreendedorismo e fortalece o turismo regional

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
29/08/2025 às 16h55
A primeira turma, iniciada em maio, formou 13 alunos após 160 horas de aulas práticas e teóricas no Espaço Gastronômico da entidade. Foto: Assessoria

JACAREZINHO - A Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) encerrou, na última segunda-feira (25), o curso gratuito de pizzaiolo ofertado em parceria com o Senac Paraná, em Jacarezinho. A primeira turma, iniciada em maio, formou 13 alunos após 160 horas de aulas práticas e teóricas no Espaço Gastronômico da entidade.

O curso já apresenta resultados concretos: um dos participantes está inaugurando seu próprio delivery, exemplo de como a qualificação profissional pode abrir caminhos para o empreendedorismo no Norte Pioneiro.

Segundo a presidente da Atunorpi, Mara Mello, a iniciativa representa um marco para o setor. “Capacitações como essa são de fundamental importância para o desenvolvimento do turismo regional, pois ajudam a suprir uma das maiores carências do setor, que é a falta de mão de obra qualificada”, destacou.

Além da formação técnica, os alunos também participaram de um projeto integrador com a Associação Jacarezinhense de Reabilitação ao Deficiente Auditivo e Atendimento ao Deficiente Visual (AJADAVI), reforçando a importância da inclusão social por meio da gastronomia.

O diretor regional do Senac Paraná, Sidnei Lopes de Oliveira, ressaltou a força das parcerias. “Este curso de pizzaiolo é um exemplo concreto dessa união. O Senac tem como missão transformar vidas por meio da educação profissional e, quando encontra parceiros como a Atunorpi e o Governo do Estado, o resultado é ainda mais impactante”, afirmou.

O evento de conclusão contou com a presença de autoridades locais e representantes de diversas instituições, como Sesc, Sebrae, Amunorpi, Prefeitura de Jacarezinho, Instituto Bourbon, AJADAVI e Colégio Estadual Cívico Militar José Pavan.

Com a experiência bem-sucedida, a Atunorpi já planeja novos cursos e projetos em parceria com o Senac Paraná, reafirmando o compromisso de gerar oportunidades, valorizar a gastronomia e fortalecer o turismo no Norte Pioneiro.

