Investigações continuam: Polícia Civil identifica mais dois adultos entre jovens que espancaram adolescente em Siqueira Campos

Com as novas identificações, são três de maior idade entre os cinco que agrediram o jovem até desmaia-lo em plena via pública na quarta-feira (20)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/08/2025 às 11h17 Atualizada em 29/08/2025 às 11h24
Cena de brutalidade foi registrada em vídeos, divulgados nas redes sociais. Foto: Divulgação

SIQUEIRA CAMPOS - As investigações sobre o caso de brutalidade que deixou um adolescente desmaiado em Siqueira Campos tiveram novas atualizações. Segundo apurações da Folha, a Polícia Civil conseguiu identificar mais dois adultos entre os agressores. Agora, são três de maior idade envolvidos no caso.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela Folha nesta sexta-feira (29), as investigações sobre o caso seguem a todo o vapor. Três dos cinco autores das agressões já foram ouvidos pela Polícia Civil, que conseguiu identificar mais dois de maior idade entre eles.

Segundo as apurações, um adulto já havia sido identificado logo no início das investigações, e prestou depoimento na manhã desta sexta-feira, junto com dois adolescentes que também estão envolvidos.

No entanto, ainda restam os outros dois agressores, que também foram identificados como de maior idade, e também serão ouvidos em breve. Conforme explicou a Polícia Civil à Folha, por envolver adolescentes e adultos, as investigações foram divididas em duas, para determinar a responsabilidade de cada um dos envolvidos conforme a lei.

“Estabelecemos dois procedimentos, um contra os adolescentes e outro contra o maior”, explicou.

Contudo, as investigações continuarão para a coleta de mais detalhes sobre o caso e determinar os procedimentos cabíveis aos envolvidos.

Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos. Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet
