Brutalidade em Siqueira Campos: adolescente é espancado por grupo de jovens no centro da cidade; veja o vídeo

Cena registrada em vídeo mostra agressões com socos, chutes e golpes na cabeça da vítima; mãe disse que as agressões só pararam quando o jovem desmaiou

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2025 às 11h20 Atualizada em 27/08/2025 às 11h37
Jovem foi espancado até desmaiar. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Uma cena de brutalidade e violência chocou o Norte Pioneiro na última semana. Um grupo de jovens espancou violentamente um único adolescente no centro de Siqueira Campos, na noite da última quarta-feira (20). Nesta terça-feira (26), o jovem, acompanhado de sua mãe, registrou o caso na Polícia Civil, que agora investiga a situação para determinar as responsabilidades cabíveis a todos os envolvidos.

Nas imagens, a cena é estarrecedora. Os jovens agridem o rapaz com chutes, socos e, em um determinado momento, um deles ergue a vítima e a joga com brutalidade ao chão, e continuam as agressões violentamente, atingindo a região da cabeça do jovem. Veja o vídeo

De acordo com o boletim de ocorrência, enviado exclusivamente à Folha, a mãe do rapaz, que registrou o caso pelo fato de ele não ter a maior idade, contou que o filho estava saindo da escola, momento em que os jovens o esperavam no portão.

Quando o jovem saiu, eles afirmaram que precisavam conversar com ele, e então iniciaram as agressões contra ele. “Eles disseram que precisavam conversar, então foram para cima dele com chutes, socos, empurrões, derrubaram ele no chão e pisaram e chutaram a cabeça dele”, contou a mãe aos policiais.

Agressões só pararam quando o jovem desmaiou. Foto: Divulgação

Em meio a toda a confusão, um homem tentou separar a briga, e então o jovem conseguiu escapar dos agressores, correndo em direção a um supermercado da cidade. “Eles foram atrás dele e o alcançaram, e então continuaram as agressões”, disse a mãe.

Ainda em depoimento à Polícia Civil, a mãe do jovem contou que as agressões só pararam quando seu filho caiu desacordado no chão. Imagens enviadas à Folha mostram o jovem caído, enquanto outras mostram um grave ferimento em sua cabeça.

Contudo, felizmente o jovem foi socorrido por uma equipe do SAMU, e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento de urgência. Segundo apurações da Folha, ele segue se recuperando bem, mas os machucados foram intensos.

Em contato com a reportagem, a Polícia Civil afirmou que já possui os nomes dos autores das agressões, e está investigando o caso. Segundo apurações da Folha, o pai de um dos agressores levou o filho até a delegacia – antes mesmo de a vítima registrar o boletim – afirmando que reconheceu o filho no vídeo e achou que não poderia ficar impune.

Agora, o caso será devidamente investigado para maiores informações e destinar as responsabilidades cabíveis aos envolvidos.

Adolescente foi espancado por cinco jovens após sair da escola. Foto: Divulgação
