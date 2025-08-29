12°C 23°C
Polícia pega adolescentes com crack e maconha em ponto de tráfico na região

Menores foram apreendidos em Jacarezinho, junto com porções das drogas, objetos utilizados para o tráfico e dinheiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/08/2025 às 10h46
Foto: 2º BPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Na tarde desta quinta-feira (28), três adolescentes foram apreendidos ao serem flagrados em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Durante a ação, os policiais também encontraram uma quantidade significativa de drogas com os menores.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma equipe da ROCAM realizava patrulhamento pela cidade quando, ao acessar o cruzamento da rua Mandaguari com a Daniel Bastistel, avistou o grupo de adolescentes no local.

Ao notarem a viatura, os menores tentaram se dispersar, mas os policiais agiram rápido e abordaram o grupo. Durante a revista, os policiais localizaram uma pochete com 53 gramas de maconha, dinheiro em espécie, saquinhos plásticos, uma lâmina de corte e um celular com um dos adolescentes.

Com outro, foram encontradas mais 14 gramas de maconha, que estavam escondidas na roupa íntima do menor. Já o terceiro adolescente portava apenas o celular. Ainda durante a ação, os policiais realizaram buscas no local, onde encontraram 11 pedras de crack, embaladas em plástico.

Os três adolescentes foram levados ao pronto-socorro municipal para avaliação médica e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e as medidas legais cabíveis serão adotadas.

