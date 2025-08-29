GIRO PARANÁ

Aprovação nacional

O governador Ratinho Júnior (PSD) atingiu 84% de aprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada. Trata-se da maior aprovação do Brasil entre os governadores dos estados com as maiores economias, superando São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O resultado reflete investimentos robustos em infraestrutura, habitação e geração de empregos, que consolidam o Paraná como referência nacional em gestão pública.

Congresso em Foco

A deputada federal Luísa Canziani (PSD) foi premiada na 18ª edição do Congresso em Foco 2025, na categoria Inovação e Tecnologia. O reconhecimento nacional destaca sua atuação na promoção da inclusão digital, do empreendedorismo jovem e da modernização das políticas públicas voltadas à educação e à ciência. Luísa consolidou-se como uma das parlamentares mais influentes do País nesses temas.

Descomplica

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva (PSD) destacou nas redes sociais a importância do programa Descomplica, criado em 2019 quando ele estava à frente da Casa Civil. “A iniciativa transformou o Paraná no estado mais rápido do país para abertura de empresas, beneficiando mais de 45 mil empreendedores. O programa também reduziu burocracias, ampliou oportunidades e fortaleceu a geração de empregos em todo o Estado”, disse.

Turismo inteligente

Ponta Grossa foi incluída na Rede Brasileira de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI Brasil), reconhecimento concedido a apenas 28 cidades no país e, no Paraná, dividido com Curitiba e Foz do Iguaçu. A iniciativa, lançada durante o Salão Nacional de Turismo em Brasília, garante maior visibilidade nacional e internacional, além de fomentar inovação, qualificação e políticas públicas de turismo sustentável.

The Town 2025

O Paraná terá participação direta na logística do The Town 2025, em São Paulo. O festival contará pela primeira vez com o serviço oficial de ônibus Primeira Classe, com saídas não apenas da capital paulista e de outros estados, mas também do Paraná. A novidade amplia as opções de transporte para o público paranaense prestigiar o evento em Interlagos.

Nova diretoria

O Paraná consolidou-se como o segundo maior produtor de leite do Brasil, com uma cadeia moderna e reconhecida pela qualidade. Durante a posse da nova diretoria do Sindileite/PR, agora presidido por Elias José Zydek, o Secretário da Fazenda do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, destacou a importância da entidade na articulação, inovação e competitividade do setor. Zydek sucede Éder Desconsi, que encerra uma gestão marcada por avanços significativos para a cadeia láctea paranaense.

Encontro

O PDT do Paraná realiza nesta sexta-feira (29), em Curitiba, um encontro na sede do clube Urca para discutir os rumos do partido e promover novas filiações. O evento terá a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, além de lideranças como Roberto Requião, Requião Filho e o deputado Goura. A meta é fortalecer a legenda no Estado e preparar candidaturas próprias para as eleições de 2026.

Eficiência

O Paraná conquistou o 3º lugar em eficiência da máquina pública no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O avanço reflete a boa gestão de recursos e servidores, com destaque para o indicador prêmio salarial público-privado, no qual o Estado subiu quatro posições, garantindo salários mais equilibrados entre o setor público e a iniciativa privada.

As 100 mais

O Paraná emplacou 13 cidades entre as 100 mais competitivas do Brasil, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo CLP. Os destaques são Curitiba (5ª) e Maringá (7ª), que subiram duas posições, além de Londrina (39ª), Paranavaí (40ª), Francisco Beltrão (41ª), Pinhais (45ª), São José dos Pinhais (56ª), Pato Branco (64ª), Campo Mourão (66ª), Cascavel (70ª), Ponta Grossa (82ª), Araucária (86ª) e Toledo (92ª).

Um só destino

Secretaria de Estado do Turismo oficializou em Antonina, o Território Turístico Litoral do Paraná, que integra o programa “18 Territórios, um só destino”. A iniciativa reúne os sete municípios litorâneos: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, com foco em fortalecer a identidade regional e impulsionar ações de desenvolvimento.

Cobertura vacinal

De acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados, o Paraná alcançou em 2024 a segunda melhor cobertura vacinal do Brasil, com 85,9%, atrás apenas de Mato Grosso do Sul. O Estado superou a meta do Ministério da Saúde em seis vacinas do calendário nacional e registrou os melhores índices desde 2015 em crianças e adolescentes. Também é o terceiro do País na cobertura contra a gripe em 2025, com 53,92% dos grupos prioritários vacinados.