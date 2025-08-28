12°C 23°C
Carro capota e motorista idosa fica ferida em Ibaiti

Acidente aconteceu na PR272 e vítima foi encaminhada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/08/2025 às 16h46
Carro capota e motorista idosa fica ferida em Ibaiti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um acidente de trânsito deixou uma mulher de 63 anos feridas na noite desta quarta-feira (27) na rodovia PR272 no trecho que passa por Ibaiti, no Norte Pioneiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 e envolveu um utilitário Mitsubishi Pajero que era conduzida por uma mulher de 63 anos. A vítima seguia pela rodovia no sentido Figueira a Ibaiti quando, na altura do km 96, perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da pista.

Com os impactos, a mulher teve ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Ibaiti para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
