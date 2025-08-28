11°C 24°C
ALEP SELO DIAMANTE

Cinema gratuito com pipoca e programação para toda família chega ao Norte Pioneiro

Projeto CineSolar será realizado no mês de setembro no município de Jacarezinho com sessões gratuitas para toda população

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/08/2025 às 15h26
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, será palco de uma programação cultural diferente na quarta-feira dia 17 de setembro, com a chegada do CineSolar, o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar. A exibição será no Centro da Juventude José Richa, a partir das 18h, com entrada gratuita, distribuição de pipoca e sessões para toda a família.

O evento começa às 18h com a exibição de curtas-metragens ambientais, seguidos do longa “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, programado para as 19h. As sessões contam com recursos de acessibilidade e não é necessário retirar ingresso. Antes e durante as atividades, o público poderá conhecer o furgão do CineSolar, uma estação móvel equipada com placas fotovoltaicas que geram a energia responsável por abastecer toda a estrutura de projeção, som e iluminação.

Além do cinema, o veículo também funciona como espaço interativo de ciências, tecnologia e sustentabilidade. Com decoração feita a partir de materiais reciclados e recursos como bola de plasma e laser, o furgão oferece uma experiência lúdica e educativa sobre a transformação da luz do sol em energia elétrica.

A iniciativa integra o Circuito CPFL 2025, já realizado em diversas cidades do estado de São Paulo e que agora percorre outros municípios brasileiros. A edição deste ano também exibe curtas que aproximam o público da cultura milenar chinesa.

De acordo com Cynthia Alario, idealizadora do projeto, o objetivo é ampliar o acesso à cultura em cidades que muitas vezes não contam com salas de cinema. “O CineSolar nasceu para democratizar o acesso à cultura e espalhar consciência ambiental de forma leve, gratuita e movida a energia limpa. Acreditamos que a arte e o cuidado com o meio ambiente transformam vidas”, afirmou.

O projeto está na 9ª edição e é viabilizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio do Grupo CPFL Energia, que tem a State Grid como acionista majoritária, além do apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio das secretarias de Educação, Cultura e Esportes, de Assistência Social e de Desenvolvimento Urbano. A realização é da Brazucah Produções, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

