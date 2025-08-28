11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Filhotes de cachorros jogados em lixeira morrem e mulher será investigada

Caso aconteceu em Santo Antônio da Platina e revoltou a população; mulher pode pegar até cinco anos de cadeia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/08/2025 às 11h26
Filhotes de cachorros jogados em lixeira morrem e mulher será investigada
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Polícia Civil de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, segue investigando o caso de maus-tratos contra animais após uma mulher ser flagrada jogando filhotes de cachorro em uma lixeira. Nesta quarta-feira (27), o delegado Amir Salmen deu detalhes sobre o inquérito policial e informou que a mulher que aparece nas imagens já foi identificada. Infelizmente, a maioria dos filhotes morreram.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Tudo começou no dia 16 deste mês quando uma mulher foi flagrada jogando uma sacola com vários filhotes de cachorro no lixo. O caso foi registrado no município de Santo Antônio da Platina. Os animais foram resgatados, sendo um total de 11 filhotes. Além disso, a equipe policial também identificou a mulher que aparece nas imagens e regatou a cadela que é mãe dos filhotes.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo delegado Amir, infelizmente os filhotes que eram recém-nascidos não resistiram e acabaram morrendo, sendo que apenas um deles permanece vivo.

Nesta quinta-feira (28), a mulher responsável por jogar os filhotes na lixeira irá prestar depoimento a Polícia Civil. Segundo o delegado, ela pode responder pelo crime de maus-tratos seguidos de morte que tem pena que pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de ter a guarda de animais.

A cachorra foi encaminhada a um canil para ser castrada, enquanto o único filho sobrevivente permanece sob cuidados de uma tutora provisória.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 minutos

Cinema gratuito com pipoca e programação para toda família chega ao Norte Pioneiro

Projeto CineSolar será realizado no mês de setembro no município de Jacarezinho com sessões gratuitas para toda população

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Homem morre após bater moto de frente com carreta

Acidente aconteceu na rodovia BR-153 no trecho que passa por Jacarezinho

 Idoso foi identificado como Elias Fernandes Costa, de 73 anos. Foto: Reprodução/JNN/Redes Sociais
NORTE PIONEIRO Há 7 dias

Idoso é atropelado por moto e morre no centro de Jacarezinho

Elias Fernandes Costa, de 73 anos, foi atingido enquanto atravessava na faixa de pedestres quando foi atropelado

 Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho. Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Tio ameaça jogar água quente na sobrinha e acaba preso em Jacarezinho

Envolvidos moram no mesmo terreno, e a vítima possuía uma medida protetiva contra o homem

 Câmeras de segurança registraram o momento das agressões. Foto: Divulgação
INVESTIGAÇÃO Há 1 semana

Polícia Civil identifica adolescente entre jovens que atacaram vigilantes em Jacarezinho

Suspeito identificado tem 17 anos de idade e havia deixado o Centro de Socioeducação recentemente, com histórico de crimes violentos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados