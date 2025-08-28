Filhotes de cachorros jogados em lixeira morrem e mulher será investigada

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Polícia Civil de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, segue investigando o caso de maus-tratos contra animais após uma mulher ser flagrada jogando filhotes de cachorro em uma lixeira. Nesta quarta-feira (27), o delegado Amir Salmen deu detalhes sobre o inquérito policial e informou que a mulher que aparece nas imagens já foi identificada. Infelizmente, a maioria dos filhotes morreram.

Tudo começou no dia 16 deste mês quando uma mulher foi flagrada jogando uma sacola com vários filhotes de cachorro no lixo. O caso foi registrado no município de Santo Antônio da Platina. Os animais foram resgatados, sendo um total de 11 filhotes. Além disso, a equipe policial também identificou a mulher que aparece nas imagens e regatou a cadela que é mãe dos filhotes.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo delegado Amir, infelizmente os filhotes que eram recém-nascidos não resistiram e acabaram morrendo, sendo que apenas um deles permanece vivo.

Nesta quinta-feira (28), a mulher responsável por jogar os filhotes na lixeira irá prestar depoimento a Polícia Civil. Segundo o delegado, ela pode responder pelo crime de maus-tratos seguidos de morte que tem pena que pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de ter a guarda de animais.

A cachorra foi encaminhada a um canil para ser castrada, enquanto o único filho sobrevivente permanece sob cuidados de uma tutora provisória.