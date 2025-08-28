Polícia Civil abre vagas de estágio para estudantes em cidades da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu uma nova oportunidade para contratação de estagiários em 22 cidades paranaenses. No geral, estão sendo ofertadas 54 vagas para estudantes de ensino médio, técnico e superior. Entre as cidades com vagas disponíveis estão Carlópolis e Joaquim Távora, da região do Norte Pioneiro.

De acordo com o edital publicado oficialmente pela PCPR, as inscrições foram abertas nesta quinta-feira (28), e os interessados em concorrer às vagas terão até a próxima quarta-feira (03) para realizar a inscrição, um prazo de sete dias.

Das 54 vagas ofertadas, 35 são destinadas à ampla concorrência, para estuantes de nível superior, enquanto 10 são para pessoas de nível superior com deficiência, e as outras nove vagas são para nível médio profissional (técnico integrado).

As vagas de nível superior são destinadas aos estudantes de cursos como direito e recursos humanos. Já as disponíveis no nível médico, são voltadas para estudantes médio regular e técnico integrado em informática ou em administração.

Durante o período de inscrição, que durará uma semana, os interessados deverão preencher o formulário online disponível no site da PCPR, além de se inscreverem na vaga ofertada no site da Central de Estágios do Paraná.

Após a inscrição confirmada, os candidatos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas ofertadas, os três mais bem classificados pela média acadêmica e aprovados em uma análise curricular serão convocados para uma entrevista pessoal em uma unidade da PCPR.

No entanto, para se inscrever, os interessados devem cumprir alguns requisitos. Entre eles estão ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Governo do Paraná e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prazo máximo de dois anos.

Contudo, além das cidades de Carlópolis e Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, as outras 20 cidades com vagas disponíveis são Curitiba, Colombo, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, Tijucas do Sul, Araucária, São Mateus do Sul, União da Vitória, Maringá, Telêmaco Borba, Rio Negro, Marialva, Palmas, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, São José dos Pinhais, Campo Largo e Londrina.