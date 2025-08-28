GIRO PARANÁ

71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas, segundo o DER-PR. Foto: DER

Rodovia estadual

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) concluiu a avaliação da malha rodoviária estadual de 2024, apontando que 71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas, o melhor índice desde 2002. No ano anterior, o percentual era de 68%, e no início da série, 32%. Os trechos em condições ruins ou péssimas caíram para 3%, o menor patamar histórico.

Moegão em Paranaguá

A maior obra portuária do Brasil chegou a 67% de conclusão e deve ser entregue em dezembro de 2025. Com investimento de R$ 650 milhões, o Moegão terá capacidade para descarregar até 900 vagões por dia. O complexo vai unificar operações, reduzir cruzamentos ferroviários de 16 para cinco e ampliar a eficiência do Porto de Paranaguá.

Drogas na fronteira

Entre janeiro e julho de 2025 apreensão de drogas cresceu 42,7% em relação a 2024 na Tríplice Fronteira. Foram retiradas de circulação 213,5 toneladas de drogas. A ação das forças policiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp/PR) gerou um prejuízo de R$ 600 milhões ao crime organizado. Os dados reforçam a intensificação do combate ao tráfico na divisa com Argentina e Paraguai.

Ensino especial

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7796), proposta por entidades de síndrome de Down, questiona leis do Paraná que financiam escolas especiais (Leis 17.656/2013 e 18.419/2015).As autoras alegam segregação e limitação curricular nas instituições especializadas. O caso afeta 343 escolas e mais de 40 mil alunos; desde 2023, há uma parceria anual de R$ 480 milhões com o Estado. A definição ainda não tem data para julgamento.

Ensino especial II

Contrário à ADI, o senador Flávio Arns afirma que o texto “não condiz com a realidade”. “Dizer que todos devem estar em classe comum, sem considerar individualidades, é um absurdo”, diz. Ele cita a Constituição (art. 208, III) e a LBI para defender atendimento especializado e preferência, não exclusividade, pela classe comum. Para as entidades, manter as leis estaduais garante segurança jurídica às escolas autorizadas e referência de atendimento.

Museu da Escola Paranaense

Reformado pela Secretaria da Educação, o espaço reabriu na terça-feira (26) para preservar a memória da educação pública no Estado. O acervo reúne mobiliário das décadas de 1940 e 1950, objetos escolares, fotografias e documentos históricos. O museu funciona de segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 17h, no bairro Batel, em Curitiba.

Investimento em educação

O Governo Federal vai ampliar a rede do Instituto Federal do Paraná com cinco novos campi em Araucária, Cambé, Cianorte, Maringá e Toledo. Os editais de licitação já foram publicados e a previsão é de abertura de mais de 7 mil vagas. Atualmente, o IFPR atende cerca de 30 mil estudantes em 39 municípios, com 310 cursos ofertados. As obras fazem parte do pacote de 100 novos institutos previsto no Novo PAC da Educação.

Investimento em educação II

O Novo PAC da Educação prevê R$ 3,9 bilhões em investimentos no país, sendo R$ 2,5 bilhões para a construção de novos campi e R$ 1,4 bilhão para infraestrutura. No Paraná, além do IFPR, universidades federais receberão R$ 113,5 milhões. As instituições contempladas são UFPR, UTFPR, Unila e UFFS. A iniciativa deve criar 140 mil vagas em todo o Brasil, com foco nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Melhorou

O feijão e arroz estão mais baratos no Paraná. De janeiro a julho, o feijão preto caiu 29,47% e o arroz 17,63% em Curitiba e Região Metropolitana, segundo a Fecomércio PR. No estado, os recuos chegaram a 27,51% e 22,29%, respectivamente, acima da média nacional. A boa safra, o clima favorável e a redução de custos explicam a queda, que traz alívio ao bolso do consumidor.

Serviços

O presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, e o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, assinaram nesta semana o Acordo de Cooperação Técnica nº 14/2025. O documento prevê pesquisas, estudos e cursos de capacitação em áreas como direito penal e processo penal. A parceria busca aprimorar os serviços prestados pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público em benefício da sociedade.