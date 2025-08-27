11°C 24°C
Pai recebe vídeo do filho espancando jovem na rua e leva ele para a delegacia

Caso aconteceu na cidade de Siqueira Campos após um grupo de cinco jovens agredir brutalmente um adolescente na noite da última quarta-feira (20)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2025 às 14h39
Pai recebe vídeo do filho espancando jovem na rua e leva ele para a delegacia
Pai conseguiu identificar o filho entre os agressores, e achou que ele não deveria ficar impune. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Na última semana, uma cena de barbárie chocou e chamou a atenção de moradores do Norte Pioneiro. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um grupo de jovens espancando brutalmente um rapaz até ele ficar desacordado em Siqueira Campos. Após a viralização do vídeo, o pai de um dos agressores identificou o filho, e levou ele até a delegacia para ser responsabilizado pelas agressões.

A informação foi apurada exclusivamente pela reportagem da Folha. Segundo a Polícia Civil do município, o pai de um dos agressores viu o vídeo das agressões, e na hora conseguiu identificar seu filho entre os jovens que batiam no jovem.

Após identificar o jovem, nesta segunda-feira (25) o pai fez questão de leva-lo até a Delegacia para que o filho respondesse pelo ato de brutalidade. “Ele veio aqui antes mesmo de a vítima registrar o boletim de ocorrência. Quando ele chegou, disse que reconheceu o filho no vídeo e que achou que não poderia ficar impune”, disse a Polícia Civil à reportagem.

O caso tomou proporções maiores depois do registro do boletim, efetuado nesta terça-feira (26). Segundo apurações da Folha, todos os agressores foram identificados, e entre eles um é de maior idade. “Instauramos a investigação, mas ao que tudo indica será dividida em duas, pois tem um de maior idade envolvido, então será um procedimento contra os adolescentes e outro contra o maior”, explicou a Civil.

BRUTALIDADE

Segundo as informações do registro, o jovem estava saindo da escola, e os outros rapazes o esperaram no portão da instituição. Quando a vítima saiu, eles afirmaram que precisavam conversar, e então começaram as agressões.

Veja também:  Adolescente é espancado por grupo de jovens no centro da cidade; veja o vídeo

A mãe da vítima, em depoimento, disse que eles agrediram seu filho com socos, chutes, empurrões e até mesmo o jogaram violentamente contra o chão, pisando e chutando sua cabeça logo em seguida.

Com as imagens e o depoimento da vítima, a Polícia Civil deu início às investigações, afim de determinar as responsabilidades cabíveis a cada um dos envolvidos.

Adolescente foi espancado por cinco jovens após sair da escola. Foto: Divulgação
