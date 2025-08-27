11°C 24°C
Jovem e idoso morrem em grave acidente em Arapoti

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (27) na PR-092

Por: DAVI MARTINS
27/08/2025 às 09h32
Jovem e idoso morrem em grave acidente em Arapoti
Vítimas morreram no local do acidente. Foto: Divulgação/PRE

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A manhã desta quarta-feira (27) foi marcada por uma fatalidade na cidade de Arapoti, nos Campos Gerais. Por volta das 06h10, um grave acidente de trânsito foi registrado na PR-092, e terminou com a morte de um jovem e um idoso.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no km217 da rodovia, no perímetro urbano, envolvendo uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, com placa do município, e uma bicicleta.

Segundo a PRE, o condutor da motocicleta, de 31 anos, colidiu com o ciclista, um idoso de 70 anos de idade. Com o impacto da colisão, nenhum dos dois envolvidos resistiu, e ambos morreram no local do acidente.

Ainda de acordo com o boletim policial, não houve testemunhas do acidente, que foi registrado como de tipo não identificado. A Polícia Civil de Arapoti e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para as providências necessárias.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
