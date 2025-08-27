GIRO PARANÁ

Saúde do Paraná

Pesquisa Genial/Quaest mostra que a saúde do Paraná é a melhor avaliada do País: 47% dos paranaenses consideram o serviço positivo e 35% regular. O índice supera estados como Goiás (45%), Minas Gerais (35%) e São Paulo (32%). Para o secretário Beto Preto, o resultado reflete investimentos, planejamento e respeito ao cidadão. Entre as ações em destaque estão a regionalização do atendimento, a construção e reforma de 1,2 mil Unidades Básicas de Saúde e a criação de novas maternidades e hospitais.

Pompidou Paraná

De 4 a 6 de setembro, Foz do Iguaçu recebe a primeira programação do Centre Pompidou Paraná, satélite do renomado museu francês. Um pavilhão temporário abrigará oficinas, atividades culturais e a apresentação do projeto arquitetônico pelo arquiteto Solano Benítez. O evento contará com a presença do governador Ratinho Junior e do presidente do Centre Pompidou, Laurent Le Bon. A construção definitiva está prevista para 2026.

Eleições de 2026

O Lidera + é um programa nacional de formação política voltado a mulheres brasileiras, idealizado pelo Solidariedade Mulher e pela Fundação Primeiro de Maio. A iniciativa percorre diversas cidades com o objetivo de capacitar e preparar lideranças femininas para atuarem na política. No Paraná, a edição será realizada em Curitiba nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, no Grand Mercure Curitiba Rayon. O evento faz parte do movimento de incentivo à participação feminina nas eleições de 2026.

Mata dos Godoy

Após cinco anos fechado, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, será reaberto oficialmente na próxima terça-feira (2). O espaço, que estava fechado desde 2020 devido à pandemia, passou por reformas realizadas pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Sedest. Com as melhorias concluídas, o atrativo voltará a receber visitantes.

Congresso Consad

O Governo do Paraná vai apresentar dez trabalhos no XIV Congresso Consad 2025, em Brasília, o maior evento de gestão pública do país. Serão apresentados os projetos da Secretaria da Administração e da Previdência e da Secretaria da Educação. Para o secretário Luizão Goulart, “a qualidade dos trabalhos prova a diferença que essas soluções trazem para a população e agora podemos contar as boas novidades ao Brasil inteiro”. O encontro reunirá mais de 2 mil gestores e pesquisadores de todo o país.

Indústria hidrelétrica

O governo federal retomou a indústria hidrelétrica no Brasil com o leilão de 65 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), que vão gerar 816 megawatts e atrair R$ 8 bilhões em investimentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que 11 empreendimentos estão no Paraná, parte dos 45 da Região Sul, a mais contemplada. Também está em debate a construção de uma nova usina binacional com a Bolívia, no Rio Madeira. A medida é vista como marco da transição energética justa e inclusiva.

Exploração de minerais

O Brasil vive um momento estratégico na exploração de minerais críticos, fundamentais para a transição energética e a revolução da inteligência artificial. Além de Minas Gerais, Pará e Goiás, o Serviço Geológico do Brasil aponta potencial de reservas no Paraná, colocando o Estado no mapa global dessa nova corrida mineral. A expectativa é que o setor atraia R$ 100 bilhões em investimentos até 2029.

Caso Petrobras

A Comissão do TRF4 comunicou que encerrou a primeira fase do processo do Caso Petrobras, referente ao vazamento na Repar, em Araucária (RMC), em 2000. Em um ano e quatro meses, foram aprovados 81 projetos ambientais, com mais de R$ 600 milhões já destinados à execução em todas as regiões do Paraná. O balanço inclui 43 audiências, 33 reuniões e a participação de órgãos como MPF, MPPR, IAT e ICMBio. Outros três projetos seguem em análise judicial.

Mundial de Clubes

Curitiba recebe, até 27 de agosto, a 9ª edição do Mundial de Clubes de Futebol 7, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pela internet. O torneio reúne 21 equipes masculinas e 11 femininas de dez países, em arenas montadas no Ginásio do Tarumã, no Velódromo do Jardim Botânico e no Clube Mercês. Entre os destaques estão Lazio (Itália), Corinthians (Brasil), Sydney (Austrália) e Poli FS (México).

Mundial de Clubes

Na categoria feminina, o Pinheiros (Curitiba), atual campeão sul-americano, disputa o título com adversários como Leonas (México) e Lazio (Itália). O secretário estadual de Esporte, Helio Wirbiski, destacou a relevância do evento: “Receber times de peso reforça a importância do Paraná no cenário esportivo internacional, fortalecendo o turismo, a economia e a imagem do Estado”.

Referência mundial

O Paraná foi reconhecido pela ONU como referência mundial em políticas para idosos, tornando-se o primeiro estado da América do Sul a integrar a Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas da OPAS/OMS. O governador Ratinho Junior recebeu o certificado em Washington. O Estado já investiu mais de R$ 150 milhões em programas de cuidado, saúde e habitação voltados à terceira idade. A conquista reforça o Paraná como exemplo de envelhecimento ativo, digno e com qualidade de vida.