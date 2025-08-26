Vídeos curtos são a maior causa de distração e perda de atenção na atualidade

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os vídeos curtos já se tornaram parte da rotina digital de milhões de brasileiros, e grande parte dos usuários acaba nem vendo a hora passar enquanto desliza o dedo frequentemente pela tela do celular – alguns até mesmo de forma automática. TikTok, Reels do Instagram e Shorts do YouTube cresceram rapidamente e hoje representam uma grande parcela do conteúdo consumido diariamente. Embora sejam práticos e divertidos, especialistas alertam que o formato pode trazer efeitos negativos quando usado em excesso.

A maior parte do conteúdo disponível nas redes sociais atualmente é rápido, fragmentado e busca atingir seu ponto central o mais rápido possível, variando desde dicas simples, como cuidados básicos com a pele, até notícias de última hora, ou assuntos ainda mais complexos, jogando inúmeras informações ao mesmo tempo.

Com essa praticidade de assistir aos conteúdos, frequentemente os usuários passam longos períodos rolando feeds e assistindo vídeos sem perceber o tempo passar. Segundo especialistas, este é justamente o objetivo destes vídeos, prender a atenção dos usuários nos primeiros segundos e mantê-los pelo máximo de tempo possível e, apesar de já ser considerado algo “comum”, o vício nestes vídeos pode ter efeitos irreversíveis para a saúde mental.

Em 2024, a Oxford University Press nomeou “brain rot” (deterioração cerebral) como a Palavra do Ano, popularizada pela Geração Z para descrever a névoa mental e o declínio cognitivo associados à rolagem infinita. Especialistas alertam que esse hábito está alterando o funcionamento do cérebro, reduzindo o foco, enfraquecendo a memória e prejudicando a tomada de decisões.

De acordo com estudos, essa dinâmica dos conteúdos curtos pode afetar a capacidade de concentração, principalmente dos mais jovens. O hábito de alternar rapidamente entre conteúdos curtos e estimulantes dificulta atividades mais longas e complexas, como a leitura, o estudo ou a execução de tarefas que exigem atenção prolongada.

A partir desse ponto de vista, surgem várias preocupações. No dia a dia, a dificuldade de prestar atenção pode atrapalhar o aprendizado e a compreensão de informações importantes. Em escolas e faculdades, alunos podem se distrair durante aulas mais longas e acabar não absorvendo o conteúdo. Em palestras, treinamentos ou workshops, a falta de atenção pode fazer com que as pessoas percam partes importantes do que está sendo explicado.

Até mesmo em situações sociais ou religiosas, como encontros de igreja, reuniões comunitárias ou rodas de conversa, a dificuldade de concentração pode impedir que as pessoas acompanhem a discussão e participem de forma ativa. Com o tempo, isso pode gerar desinteresse e tornar mais difícil envolver o público em atividades que exigem atenção por mais tempo.

Outro efeito observado é a chamada “névoa mental”, que dificulta a concentração e até mesmo a tomada de decisões simples. Um estudo que utilizou o Modelo de Difusão de Deriva para analisar o processamento cognitivo descobriu que pessoas dependentes de vídeos curtos processam informações mais lentamente. Isso provoca fadiga mental e torna as decisões menos eficientes.

O tédio intencional também pode ser um fator que leva ao consumo excessivo de vídeos curtos. Diferente do tédio casual, que surge de forma inesperada, ele ocorre quando a pessoa busca deliberadamente algo para “passar o tempo” ou aliviar momentos de ócio. Muitas pessoas recorrem a esses conteúdos como forma de distração rápida e fácil, mesmo sem interesse real no que estão assistindo.

Embora ofereça entretenimento imediato, esse hábito pode reforçar o ciclo de atenção fragmentada, dificultando a concentração em atividades mais longas, como estudos, leitura ou tarefas do trabalho, e contribuindo para a sensação de “névoa mental” e fadiga cognitiva já observada em usuários frequentes.

Contudo, hoje os vídeos curtos são uma forma de entretenimento, mas seu consumo em excesso pode prejudicar a atenção, a memória, a tomada de decisões e até o bem-estar emocional. Por isso, é importante que as pessoas aprendam a usar as redes sociais com equilíbrio: escolher conteúdos com cuidado, fazer pausas e dedicar tempo a atividades que exigem mais foco.