12°C 16°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Vídeos curtos são a maior causa de distração e perda de atenção na atualidade

Consumo contínuo de conteúdos rápidos compromete a memória, o foco e o bem-estar mental, afetando principalmente os mais jovens

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
26/08/2025 às 17h59
Vídeos curtos são a maior causa de distração e perda de atenção na atualidade
Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os vídeos curtos já se tornaram parte da rotina digital de milhões de brasileiros, e grande parte dos usuários acaba nem vendo a hora passar enquanto desliza o dedo frequentemente pela tela do celular – alguns até mesmo de forma automática. TikTok, Reels do Instagram e Shorts do YouTube cresceram rapidamente e hoje representam uma grande parcela do conteúdo consumido diariamente. Embora sejam práticos e divertidos, especialistas alertam que o formato pode trazer efeitos negativos quando usado em excesso.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A maior parte do conteúdo disponível nas redes sociais atualmente é rápido, fragmentado e busca atingir seu ponto central o mais rápido possível, variando desde dicas simples, como cuidados básicos com a pele, até notícias de última hora, ou assuntos ainda mais complexos, jogando inúmeras informações ao mesmo tempo.

Com essa praticidade de assistir aos conteúdos, frequentemente os usuários passam longos períodos rolando feeds e assistindo vídeos sem perceber o tempo passar. Segundo especialistas, este é justamente o objetivo destes vídeos, prender a atenção dos usuários nos primeiros segundos e mantê-los pelo máximo de tempo possível e, apesar de já ser considerado algo “comum”, o vício nestes vídeos pode ter efeitos irreversíveis para a saúde mental.

Em 2024, a Oxford University Press nomeou “brain rot” (deterioração cerebral) como a Palavra do Ano, popularizada pela Geração Z para descrever a névoa mental e o declínio cognitivo associados à rolagem infinita. Especialistas alertam que esse hábito está alterando o funcionamento do cérebro, reduzindo o foco, enfraquecendo a memória e prejudicando a tomada de decisões.

De acordo com estudos, essa dinâmica dos conteúdos curtos pode afetar a capacidade de concentração, principalmente dos mais jovens. O hábito de alternar rapidamente entre conteúdos curtos e estimulantes dificulta atividades mais longas e complexas, como a leitura, o estudo ou a execução de tarefas que exigem atenção prolongada.

A partir desse ponto de vista, surgem várias preocupações. No dia a dia, a dificuldade de prestar atenção pode atrapalhar o aprendizado e a compreensão de informações importantes. Em escolas e faculdades, alunos podem se distrair durante aulas mais longas e acabar não absorvendo o conteúdo. Em palestras, treinamentos ou workshops, a falta de atenção pode fazer com que as pessoas percam partes importantes do que está sendo explicado.

Até mesmo em situações sociais ou religiosas, como encontros de igreja, reuniões comunitárias ou rodas de conversa, a dificuldade de concentração pode impedir que as pessoas acompanhem a discussão e participem de forma ativa. Com o tempo, isso pode gerar desinteresse e tornar mais difícil envolver o público em atividades que exigem atenção por mais tempo.

Outro efeito observado é a chamada “névoa mental”, que dificulta a concentração e até mesmo a tomada de decisões simples. Um estudo que utilizou o Modelo de Difusão de Deriva para analisar o processamento cognitivo descobriu que pessoas dependentes de vídeos curtos processam informações mais lentamente. Isso provoca fadiga mental e torna as decisões menos eficientes.

O tédio intencional também pode ser um fator que leva ao consumo excessivo de vídeos curtos. Diferente do tédio casual, que surge de forma inesperada, ele ocorre quando a pessoa busca deliberadamente algo para “passar o tempo” ou aliviar momentos de ócio. Muitas pessoas recorrem a esses conteúdos como forma de distração rápida e fácil, mesmo sem interesse real no que estão assistindo.

Embora ofereça entretenimento imediato, esse hábito pode reforçar o ciclo de atenção fragmentada, dificultando a concentração em atividades mais longas, como estudos, leitura ou tarefas do trabalho, e contribuindo para a sensação de “névoa mental” e fadiga cognitiva já observada em usuários frequentes.

Contudo, hoje os vídeos curtos são uma forma de entretenimento, mas seu consumo em excesso pode prejudicar a atenção, a memória, a tomada de decisões e até o bem-estar emocional. Por isso, é importante que as pessoas aprendam a usar as redes sociais com equilíbrio: escolher conteúdos com cuidado, fazer pausas e dedicar tempo a atividades que exigem mais foco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Emilly Corrêa da Rosa, estudante do Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf. Foto: Arquivo Pessoal
GANHANDO O MUNDO Há 5 dias

Estudantes brazenses celebram vaga em programa de intercâmbio internacional

Emilly Corrêa da Rosa e Guilherme Daniel Ferreira, foram convocados na segunda chamada do programa, e agora ficam na expectativa para viver novas experiências no exterior

 Foto: Gemini IA.
COMPORTAMENTO Há 1 semana

Adultos começam a chupar chupeta e preocupam especialistas

Nova onda das chupetas antiestresse tem viralizado e acende alertas para problemas psicológicos e de saúde bucal

 Pedro Roberto, radialista que marcou gerações nos anos 90. Foto: Cedida pela Família
LEGADO ETERNIZADO Há 1 semana

Radialista brazense é eternizado com nome em estádio de Fazenda Rio Grande

A homenagem celebra a trajetória de Pedro Roberto, narrador que conquistou ouvintes e fãs do futebol nos anos 90

 Cidade de Jacarezinho, onde as pessoas que nascem, são chamadas de jacarinhenses. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
CURIOSIDADE Há 2 semanas

Você sabe como se chamam os moradores de cada cidade da região?

Apesar de serem pouco utilizados, os gentílicos são importantes, e enquanto alguns são previsíveis até demais, outros parecem nem fazer sentido

 Foto: Divulgação
CURIOSIDADE Há 3 semanas

Você sabia que se o Paraná fosse um país teria a economia maior que a da China e a dos Estados Unidos?

Apesar de parecer impossível, dados apontam que o crescimento econômico do Estado é o maior do ranking nacional

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados