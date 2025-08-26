12°C 16°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Motorista é preso por dirigir embriagado e tentar atropelar policiais

Situação foi registrada na madrugada desta terça-feira no município de Ibaiti

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2025 às 16h34
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um homem foi preso por dirigir embriagado e tentar atropelar policiais militares no momento da abordagem. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (26) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pelo bairro Oscar Negrão quando, ao passar pela Rua Tertuliano de Moura Bueno, avistaram uma pick-up Fiat Strada cujo motorista demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. Com isso, a equipe tentou realizar a abordagem, mas o suspeito jogou o veículo para cima dos agentes e empreendeu fuga.

Ainda conforme as informações da PM, o homem dirigiu o veículo em alta velocidade por várias ruas da cidade colocando a própria vida e de terceiros em risco. O suspeito só parou o veículo após cerca de 4 km de perseguição.

No interior do veículo estavam dois indivíduos, sendo que durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado e o passageiro liberado. Já o motorista do carro não tinha Carteira de Habitação, o automóvel estava com pendencias administrativas e o condutor visivelmente embriagado. O suspeito negou realizar o teste do etilômetro, mas confessou que teria tomado cerca de dez latinhas de cerveja.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

