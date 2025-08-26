12°C 16°C
ALEP SELO DIAMANTE

Jaguariaíva participa de passeata em defesa das APAEs e escolas especializadas do Paraná

Mobilização integrou a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que promove em todo o país debates, reflexões e atividades voltadas à inclusão, aos direitos e à valorização da diversidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2025 às 11h22
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva marcou presença nesta quarta-feira (21) na passeata realizada em apoio às APAEs e às escolas especializadas do Paraná. A mobilização integrou a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que promove em todo o país debates, reflexões e atividades voltadas à inclusão, aos direitos e à valorização da diversidade.

O município foi representado por servidores e gestores das secretarias de Educação e Cultura, Desenvolvimento Social, Mulher e Família e Comunicação, que acompanharam o ato ao lado da comunidade escolar da Apae – Escola de Educação Especial São Judas Tadeu. A passeata reuniu ainda estudantes e professores de escolas estaduais, federais e particulares, além de representantes de instituições parceiras e familiares de alunos atendidos pelos serviços especializados.

A caminhada percorreu as ruas centrais de Jaguariaíva, chamando a atenção da população com faixas, cartazes e mensagens em defesa da manutenção e do fortalecimento da educação especial. Durante o trajeto, os participantes destacaram a importância da rede de atendimento mantida pelas APAEs e instituições similares, responsáveis por oferecer apoio pedagógico, terapêutico e social às pessoas com deficiência.

O ato foi encerrado na Praça Getúlio Vargas, onde ocorreu a leitura pública de uma carta aberta. O documento reafirmou a defesa do direito de escolha das famílias em matricular seus filhos em escolas regulares ou em instituições especializadas, reforçou a relevância do trabalho desenvolvido pelas entidades e manifestou posicionamento contrário à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7796. A ação, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, discute dispositivos que tratam da educação especial no Brasil e tem gerado mobilização em diferentes regiões.

Com a adesão de diversos segmentos da sociedade, a passeata em Jaguariaíva somou-se a uma série de atividades realizadas em municípios paranaenses para marcar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O movimento buscou dar visibilidade à causa e fortalecer o diálogo sobre a continuidade e o aprimoramento do atendimento especializado oferecido às pessoas com deficiência no Estado.

