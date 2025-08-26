12°C 16°C
Jaguariaíva, PR
Chuva de granizo assusta moradores e deixa estragos em Castro

Fenômeno foi registrado na manhã desta terça-feira (26), e durou apenas 15 minutos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM P1 NEWS
26/08/2025 às 10h50 Atualizada em 26/08/2025 às 10h54
Chuva de granizo aconteceu na manhã desta terça-feira (26). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/P1 NEWS - FOLHA EXTRA

CASTRO - Na manhã desta terça-feira (26), a cidade de Castro, nos Campos Gerais, foi atingida por uma forte chuva de granizo, que surpreendeu os moradores e deixou prejuízos em diferentes bairros. O fenômeno, que começou pouco depois das 09h00 na região do Tronco, e se deslocou até o centro da cidade, durou aproximadamente 15 minutos, mas foi o tempo necessário para espantar a população e causar diversos estragos.

Nas redes sociais os moradores já estão dando uma de blogueiros, divulgando vídeos do fenômeno para todos verem a dimensão da tempestade. Segundo as imagens, as pedras de gelo se acumularam em telhados, ruas e gramados. Em uma das gravações, é possível ver o telhado de uma casa danificado, com pedras de granizo espalhadas sobre a cama de um quarto.

Uma imagem impressionante é o momento que desaba o forro de uma loja de materiais de construção. Foto: Divulgação

 

Uma imagem impressionante é o momento que desaba o forro de uma loja de materiais de construção. Outro registro chama a atenção pela imagem do Morro do Cristo Branco, coberto de gelo em um cenário que lembra neve. Já na Avenida Bento Munhoz da Rocha, em frente ao 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, o volume de pedras impressionou motoristas e pedestres.

Na Vila Perpétuo Socorro, em frente à paróquia do bairro, o cenário também foi transformado pelas pedras de gelo, criando uma paisagem atípica para a cidade. Até o momento, não há informações oficiais sobre danos ou feridos, mas moradores relatam estragos em telhados e quintais.

A Defesa Civil deve avaliar os danos provocados pelo granizo nas próximas horas.

