GIRO PARANÁ

Profissionais de Comunicação têm até 1º de outubro para inscrever trabalhos no 17º Prêmio Ocepar de Jornalismo, que distribuirá R$ 88 mil em premiações. Foto: Reprodução/Internet

Prêmio de Jornalismo

Profissionais de Comunicação têm até 1º de outubro para inscrever trabalhos no 17º Prêmio Ocepar de Jornalismo, que distribuirá R$ 88 mil em premiações. Com o tema “Cooperativas constroem um mundo melhor”, alusivo ao Ano Internacional das Cooperativas (ONU/2025), a iniciativa reconhece matérias publicadas entre junho de 2024 e outubro de 2025. Mais informações podem ser consultadas no site do prêmio: https://premio.paranacooperativo.coop.br/.

Aprovado

Levantamento Genial/Quaest aponta que o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), obteve 84% de aprovação no Estado, superando o presidente Lula (31%) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (29%) em relação à atuação diante das tarifas de 50% impostas pelos EUA. No recorte paranaense, 52% aprovam a conduta de Ratinho Jr. sobre o tema, enquanto 23% desaprovam e 25% não opinaram. O resultado coloca o governador entre os líderes estaduais mais bem avaliados do país.

Rodada de negócios



Rodada de negóciosO Viaje Paraná realiza em 9 de setembro, no Radisson Montevideo Victoria Plaza, a Rodada de Negócios Meeting Paraná, reunindo mais de 100 agentes de viagens do Uruguai. O evento inclui capacitação sobre os atrativos turísticos, rede hoteleira e gastronômica do Estado. Esta é a primeira vez que o Paraná promove um encontro exclusivo com agentes estrangeiros para divulgar seu potencial turístico.

Canal da Galheta

O leilão para concessão do Canal da Galheta, acesso ao Porto de Paranaguá, será realizado em 22 de outubro na B3, em São Paulo. O investimento previsto é de R$ 1,23 bilhão ao longo de 25 anos, abrangendo ampliação, manutenção e exploração do canal. Entre as melhorias, estão dragagem, derrocagem e alargamento da bacia de evolução. A profundidade passará de 13,3 para até 15,5 metros, permitindo a entrada de navios de maior porte.

Acesso ao porto

Segundo a Portos do Paraná, com a concessão do Canal da Galheta o aprofundamento tornará Paranaguá o porto mais acessível a grandes embarcações no Brasil, reduzindo custos logísticos e aumentando a competitividade frente a Santos e aos portos catarinenses. O modelo de concessão prevê tarifa cheia somente após as obras e dará vantagem à empresa que oferecer maior desconto na taxa portuária, que pode cair até 12,63%. O leilão já foi aprovado pelo TCU e servirá de referência para outros portos do país.

Nova fábrica

A Electrolux inaugurou sua nova fábrica em São José dos Pinhais, que recebeu R$ 700 milhões em investimentos e foi construída com foco em sustentabilidade. A unidade deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos e integra o programa Paraná Competitivo, que concede regime especial de tributação. A primeira fase da planta inicia com a produção de ventiladores e liquidificadores, antes importados. A multinacional prevê ampliar o portfólio nos próximos dois anos.

Litoral do Paraná

Em julho de 2025, pesquisadores resgataram 314 tartarugas-verdes no litoral do Paraná, mas apenas cinco estavam vivas. O número representa aumento de 503% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram encontradas 52. Os animais são analisados e tratados pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da UFPR. Segundo especialistas, a alta está ligada a doenças, desnutrição e interações com lixo e redes de pesca.

Asfalto Novo, Vida Nova

O Governo do Paraná anunciou um repasse de R$ 100 milhões a fundo perdido para pavimentação de ruas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O investimento integra o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que leva infraestrutura urbana a mais de 370 municípios do Estado. Além do asfalto, o projeto contempla galerias pluviais e calçadas.

Invest Paraná

A Invest Paraná foi eleita a melhor agência de investimentos da América Latina no AIM Congress 2025, em Abu Dhabi, o maior evento do setor no Oriente Médio. O prêmio reconhece o papel estratégico da agência na atração de mais de R$ 300 bilhões em novos investimentos industriais nos últimos seis anos e meio. Considerada a porta de entrada para investidores no Estado, a agência fortalece o ambiente econômico paranaense.

Medicina de precisão

O Governo do Paraná anunciou a criação do Instituto de Medicina de Precisão do Paraná (Impar), em Guarapuava, que integrará pesquisa genética, inteligência artificial e atendimento clínico de alta complexidade. O projeto será viabilizado com R$ 10,1 milhões do Fundo Paraná, em parceria entre a Seti e a Unicentro. As obras devem começar até dezembro no câmpus Cedeteg.

Medicina de precisão II

Com 1.680 m² distribuídos em três pavimentos, o Impar terá infraestrutura moderna com laboratórios de sequenciamento genético, cultivo celular, tecnologia robótica e consultórios especializados. O instituto vai oferecer diagnósticos e terapias personalizadas, além de formar profissionais da saúde em novas abordagens de tratamento.

Medalha de prata

Neste fim de semana o Brasil conquistou a medalha de prata por equipes no 41º Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, o melhor resultado do país na história da modalidade. Entre as cinco atletas da seleção, duas treinam no Paraná: Mariana Gonçalves (Curitiba) e Nicole Pircio (Londrina), ambas apoiadas por programas estaduais de incentivo ao esporte.