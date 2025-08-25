Governo entrega uniformes gratuitos para quase 200 alunos em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na última semana, o Governo do Paraná deu mais um passo significativo em direção à qualidade escolar e segurança dos estudantes da rede pública. Por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEED), o Governo entregou mais uma remessa dos uniformes destinados às instituições de ensino que atual em período integral. Entre elas, está o Colégio Estadual Ary Barroso, de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, que recebeu quase 200 kits para beneficiar seus estudantes.

A iniciativa foi anunciada ainda no primeiro semestre deste ano. No dia 3 de julho, o Governo entregou os primeiros uniformes para os estudantes do chamado Paraná Integral. Agora na quarta-feira (20) e quinta-feira (21), os kits foram entregues na cidade de Wenceslau Braz, beneficiando diretamente 190 famílias da rede pública, que terão um alívio no bolso ao não precisar mais se preocupar com o valor dos uniformes escolares.

De acordo com a Andréia Aparecida Martins, do Colégio Estadual Ary Barroso, cada kit conta com 10 peças de roupa, incluindo peças para inverno e também para o verão. “Cada kit vem com três camisetas de manga curta, duas de manga longa, uma bermuda, duas calças, uma blusa de moletom e também uma blusa de zíper”, contou.

Em entrevista com a Folha nesta segunda-feira (25), Andreia contou que os kits não foram entregues para estudantes selecionados, mas que vieram para beneficiar todos os alunos do colégio. “Não são separados para quem tem Bolsa Família. Independentemente de ter ou não o benefício, todos os estudantes receberam os kits, e isso é de extrema importância para a nossa comunidade escolar”, explicou.

Segundo elas, os estudantes ficaram entusiasmados com a ideia do uniforme, e se ficaram contentes ao recebe-los, além de que os pais também se alegraram com a notícia. “Os alunos ficaram muito felizes, e os pais também, pois terão uma economia muito grande agora que não vão precisar mais comprar uniforme para seus filhos”, enfatizou Andreia.

"Além de melhorar a qualidade e a economia, esses kits são importantes para a segurança deles”, disse Andreia. Foto: Divulgação

Ainda em entrevista com a reportagem, a diretora comentou que a medida promete mais segurança para os alunos, tendo em vista que o colégio é o único da cidade que recebeu os kits. “Ficará muito mais fácil a identificação dos nossos alunos. Quando vierem para escola, se alguém ficar pra rua, ou se até mesmo alguma coisa acontecer, será mais fácil de identificar eles. Então além de melhorar a qualidade e a economia, esses kits são importantes para a segurança deles”, destacou.

Andreia também afirmou que o novo padrão promete ser uma forma de inclusão social, já que todos terão que usar as mesmas roupas a partir de agora. “Não vai mais ter aquele negócio de um se achar mais rico por causa da roupa. Todos estarão iguais. É uma questão de igualdade também”, enfatizou.

A gestora ainda destacou que essa ajuda do Governo reflete um compromisso com a dedicação dos alunos, tendo em vista que não são todos que optam por estudar em uma instituição de tempo integral. “Eu acho que essa iniciativa faz toda a diferença para os nossos alunos. Como eles ficam o dia todo na escola, é mais um reforço que vai ser um diferencial para nossa escola”, disse Andreia. “Eu sempre digo que a escola pública tem sim como ser uma escola de qualidade”, acrescentou.

Contudo, além do Colégio Ary Barroso, diversas outras instituições estão sendo contempladas em todo o Paraná. Segundo o próprio Governo, antes que se finde o mês de agosto, serão entregues 80 mil kits, para as 412 instituições que fazem parte do programa. “A ideia central do ensino integral é proporcionar uma experiência educacional mais ampla, que visa desenvolver não apenas o conhecimento acadêmico, mas também as habilidades sociais, emocionais e práticas dos alunos”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda.